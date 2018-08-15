У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Эту осень футбольный клуб БАТЭ гарантированно проведет на групповой стадии Еврокубка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 августа подопечные Алексея Баги провели ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» из Азербайджана, однако теперь уже на домашней площадке. Возможно, именно переполненные фанатами трибуны повлияли на результат – 1:1.

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:

Установка была, конечно, надежно сыграть сзади и, конечно, быстрый переход из обороны в атаку, потому что у нас, в принципе, в атаке быстрые футболисты, и мы этим должны были пользоваться. Вследствие этого и забили. Мирко красавец!

В первой игре БАТЭ был сильнее – 1:0 и по сумме двух встреч идет дальше.