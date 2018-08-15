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У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

15 августа 2018 06:32
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Новости Беларуси. Эту осень футбольный клуб БАТЭ гарантированно проведет на групповой стадии Еврокубка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов-1

14 августа подопечные Алексея Баги провели ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» из Азербайджана, однако теперь уже на домашней площадке. Возможно, именно переполненные фанатами трибуны повлияли на результат – 1:1.

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:
Установка была, конечно, надежно сыграть сзади и, конечно, быстрый переход из обороны в атаку, потому что у нас, в принципе, в атаке быстрые футболисты, и мы этим должны были пользоваться. Вследствие этого и забили. Мирко красавец!

В первой игре БАТЭ был сильнее – 1:0 и по сумме двух встреч идет дальше.

У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов-4

У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов-6

# Футбол Беларуси # Александр Глеб # Фотофакт

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