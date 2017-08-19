Книга из яблок, мастер-класс по карвингу, яблочный хоккей: в Беларуси празднуют Преображение Господне
Новости Беларуси. Яблочный Спас отмечает 19 августа православный мир. В этот день в храмах освящали плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С особым размахом праздник отметили в Полоцке. Тематические игры и мастер-классы, дегустация фруктов и изделий из них, а также арт-объекты с яблочным вкусом на скориновский лад.
Владимир Белобородов:
У нас сегодня Яблочный Спас!
Шестилетний Володя на праздник привел сегодня всю свою большую семью. Для ребенка это просто интересно, для взрослых – повод освятить яблоки и провести этот день вместе.
Леся Белобородова, многодетная мама, житель Полоцка:
Чтобы дети были здоровы, будем причащать их. И желаем всем такую семью – большую, дружную.
И чтобы все семьей чаще отдыхали по выходным и уделяли детям больше времени.
Четверо детей Белобородовых только и успевали пробовать пироги да пирожные, торты да пряники, ватрушки да шарлотки. Впрочем, без гостинцев отсюда никто не ушел.
Ирина Николаенко, директор Полотовского сельского дома культуры:
Яблок в этом году очень мало. Но в нашем сельсовете их достаточно много, поэтому угощаем каждого белоруса наливным яблочком!
С утра молебен и освещение плодов. А после – настоящий праздник.
Мастер-класс по карвингу, яблочный хоккей, рекомендации профессиональных садоводов. Каждый мог оставить и свой рецепт в большой поваренной книге. И, конечно, попробовать яблочный чай.
Андрей Героев, председатель Малоситнянского сельисполкома:
Этот самовар изготовлен более 150 лет назад. Для розжига мы используем сухие сосновые шишки, в отличие от всех остальных.
Георгий Вайскович, клирик Свято-Покровского храма:
Это событие связано именно с освящением новых плодов. Поэтому хочется пожелать всем здравия, помощи Божией, чтобы Господь по своей милости помог преобразиться в лучшую сторону.
Валентина Гончарова, технолог Полоцкого райпо:
На крепких яблоках очень удобно вырезать. Это, в принципе, как материал – арбузы, тыквы, огурца того же, дайкона, редиса. Можно вырезать все, что угодно.
Украшением праздника в этот день стал конкурс «Яблочное искусство».
Мастера 30 предприятий соревновались не только за первое место, но и за внимание гостей праздника.
Екатерина Ходикова, художник Полоцкого молочного комбината:
Мы сделали эту книгу из настоящих яблок, как вы видите. Покрыли ее золотом и серебром, потому что этой книге не менее 500 лет. В этой книге мы изобразили Франциска Скорину, первого книгопечатника. А также про него нанесли стихотворение.
Яблоко – реальный символ просвещения. Не зря когда-то именно оно упало на голову Ньютона.
Анастасия Бут, СТВ:
В августе Полоцк стал медовой и яблочной столицей Беларуси. Еще раньше – молодежной. В сентябре будет литературной. Эта пирамида напоминает нам о знаменательных датах.
На юбилей белорусского книгопечатания, День белорусской письменности и праздник в честь 1055-летия Полоцка сюда приедут гости со всего мира.