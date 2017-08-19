Книга из яблок, мастер-класс по карвингу, яблочный хоккей: в Беларуси празднуют Преображение Господне

Новости Беларуси. Яблочный Спас отмечает 19 августа православный мир. В этот день в храмах освящали плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С особым размахом праздник отметили в Полоцке. Тематические игры и мастер-классы, дегустация фруктов и изделий из них, а также арт-объекты с яблочным вкусом на скориновский лад. Владимир Белобородов:

У нас сегодня Яблочный Спас! Шестилетний Володя на праздник привел сегодня всю свою большую семью. Для ребенка это просто интересно, для взрослых – повод освятить яблоки и провести этот день вместе.

Леся Белобородова, многодетная мама, житель Полоцка:

Чтобы дети были здоровы, будем причащать их. И желаем всем такую семью – большую, дружную. И чтобы все семьей чаще отдыхали по выходным и уделяли детям больше времени. Четверо детей Белобородовых только и успевали пробовать пироги да пирожные, торты да пряники, ватрушки да шарлотки. Впрочем, без гостинцев отсюда никто не ушел.

Ирина Николаенко, директор Полотовского сельского дома культуры:

Яблок в этом году очень мало. Но в нашем сельсовете их достаточно много, поэтому угощаем каждого белоруса наливным яблочком! С утра молебен и освещение плодов. А после – настоящий праздник. Мастер-класс по карвингу, яблочный хоккей, рекомендации профессиональных садоводов. Каждый мог оставить и свой рецепт в большой поваренной книге. И, конечно, попробовать яблочный чай. Андрей Героев, председатель Малоситнянского сельисполкома:

Этот самовар изготовлен более 150 лет назад. Для розжига мы используем сухие сосновые шишки, в отличие от всех остальных.

Георгий Вайскович, клирик Свято-Покровского храма:

Это событие связано именно с освящением новых плодов. Поэтому хочется пожелать всем здравия, помощи Божией, чтобы Господь по своей милости помог преобразиться в лучшую сторону.

Валентина Гончарова, технолог Полоцкого райпо:

На крепких яблоках очень удобно вырезать. Это, в принципе, как материал – арбузы, тыквы, огурца того же, дайкона, редиса. Можно вырезать все, что угодно. Украшением праздника в этот день стал конкурс «Яблочное искусство». Мастера 30 предприятий соревновались не только за первое место, но и за внимание гостей праздника.