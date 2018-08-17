Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете

Новости Беларуси. Президент провел совещание по кадровым вопросам. В ходе совещания Александр Лукашенко также заметил, что отслеживает средства массовой информации и в ближайшее время намерен отреагировать на прозвучавшие заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Критика в адрес чиновников зачастую справедлива, однако, по мнению Президента, в восстановлении региона многое зависит и от простых людей. Президент Беларуси провёл совещание по кадровым вопросам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я замечаю по интернету, по другим СМИ, докладам спецслужб, о том, что говорят люди. «Ну вот, все правильно делает Президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать». Это неправильное понимание людьми моих действий.

И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжением должны быть все – от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране. Поэтому я приказал вам обеспечить режим функционирования региона – пока мы там из болота будем вылазить и выводить на нормальный уровень развития предприятия, социальную структуру – ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?