Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» сделало серьезную заявку на выход в плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Зенит». Команда Сергея Гуренко отправила в ворота питерской команды 4 мяча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еще до игры мало кто мог предположить, что в воротах «Зенита» окажется 4 мяча. Конечно, болельщики «Динамо» были настроены позитивно. А как же еще, ведь главный бомбардир питерской команды, Артем Дзюба, на матч заявлен не был.

Болельщики:

Мы Питера не боимся. Вообще ни о чем Питер. Дзюба не приехал – Питер ни о чем. Это ни о чем команда.

Было очень интересно, какую тактику на игру изберет Сергей Гуренко. Традиционно, «Динамо» против сильных соперников играет осторожно, не увлекаясь атакой. Но не в этот раз. На 12 минуте Урош Николич готовится разыграть штрафной удар. Но серб вместо традиционной подачи, закручивает мяч в ближний угол. 1:0.

Максим Швецов: «Мы изначально их не боялись»