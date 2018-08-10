Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»
Новости Беларуси. Минское «Динамо» сделало серьезную заявку на выход в плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Зенит». Команда Сергея Гуренко отправила в ворота питерской команды 4 мяча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Еще до игры мало кто мог предположить, что в воротах «Зенита» окажется 4 мяча. Конечно, болельщики «Динамо» были настроены позитивно. А как же еще, ведь главный бомбардир питерской команды, Артем Дзюба, на матч заявлен не был.
Болельщики:
Мы Питера не боимся. Вообще ни о чем Питер. Дзюба не приехал – Питер ни о чем. Это ни о чем команда.
Было очень интересно, какую тактику на игру изберет Сергей Гуренко. Традиционно, «Динамо» против сильных соперников играет осторожно, не увлекаясь атакой. Но не в этот раз. На 12 минуте Урош Николич готовится разыграть штрафной удар. Но серб вместо традиционной подачи, закручивает мяч в ближний угол. 1:0.
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Конечно, ранний гол повлиял на игру. Достаточно долгое время «Зенит» приходил в себя. А вот «Динамо» поймало кураж. На 32 минуте мяч задержался в штрафной Юрия Лодыгина и Хващинский делает счет 2:0
Еще 10 минут и Нино Галович доводит до болельщиков «Динамо» до экстаза. 3:0 – в такое верилось с трудом.
Во втором тайме все ожидали, что «Зенит» оклемается. Потому что 3 мяча в первом тайме, это, если не нокаут, то нокдаун точно. Но и здесь планам Сергея Семака не суждено было сбыться. «Динамо» вновь забивает. Нино Галович доводит счет до разгромного.