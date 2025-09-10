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Армия Израиля ударила по столице Катара – там находилась переговорная группа ХАМАС

10 сентября 2025 06:15
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Армия обороны Израиля накануне атаковала столицу Катара. Всего в городе прогремело около десяти взрывов. Жертв среди мирного населения нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Целью операции стала переговорная делегация группировки ХАМАС, которая подверглась нападению во время обсуждения предложения США о прекращении огня в Газе с посредниками. В Белом доме заявили, что были в курсе израильских ударов по Дохе.

Трамп пообещал премьеру Катара, что подобное не повторится. Однако представитель МИД страны заявил, что нападение является грубым нарушением всех международных законов и представляет серьезную угрозу безопасности жителей Катара.

# Дональд Трамп # Международная политика

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