Армия Израиля ударила по столице Катара – там находилась переговорная группа ХАМАС

Армия обороны Израиля накануне атаковала столицу Катара. Всего в городе прогремело около десяти взрывов. Жертв среди мирного населения нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Целью операции стала переговорная делегация группировки ХАМАС, которая подверглась нападению во время обсуждения предложения США о прекращении огня в Газе с посредниками. В Белом доме заявили, что были в курсе израильских ударов по Дохе.

Трамп пообещал премьеру Катара, что подобное не повторится. Однако представитель МИД страны заявил, что нападение является грубым нарушением всех международных законов и представляет серьезную угрозу безопасности жителей Катара.