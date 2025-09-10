Лукашенко: надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны
Рост доверия белорусов к национальной валюте, честность и прозрачность в работе банковского сектора, профильные задачи на пятилетку. Об экономике 9 сентября говорили во Дворце Независимости. Главный посыл Президента – банки должны быть больше вовлечены в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко заявил о высоком доверии населения к рублю.
Так, в стране высокий спрос на кредитные ресурсы. С начала пятилетки объем их выдачи увеличился вдвое. Однако Президент ориентирует: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Речь об окупаемости проектов, кредиты на которые дают банки.
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Также в ходе совещания звучала тема возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов через создание финансово-промышленных групп. К теме неоднократно подступались: может, сегодня есть смысл ее реализовать, – уточнил Президент. А также добавил: всестороннее содействие предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности банки обязаны оказывать. Пока, увы, есть недоработки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помимо сложностей с построением маршрутов международных платежей, существует проблема организационного характера, когда предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов. При таком огромном штате Нацбанка – а у вас более 660 человек, это три белорусских правительства – вы не можете выделить группу людей на это направление?
Как это ни странно звучит, но правительство и Нацбанк никак не договорятся о порядке взаимодействия госорганов и предприятий при возникновении проблемных ситуаций с международными платежами. Надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны. Валютная выручка должна поступать в полном объеме.
Отдельно разговор шел о цифровизации банковского сектора. Например, необходимо обеспечить работу технологии мгновенных платежей: удобства и для людей, и для бизнеса. Также банкам следует внедрять технологии на основе искусственного интеллекта, подчеркнул Президент. Это повысит эффективность внутренних процессов и позволит перераспределить специалистов для решения более сложных задач. Все инновации при этом должны приносить экономический эффект.
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