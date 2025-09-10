Лукашенко: надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны

Рост доверия белорусов к национальной валюте, честность и прозрачность в работе банковского сектора, профильные задачи на пятилетку. Об экономике 9 сентября говорили во Дворце Независимости. Главный посыл Президента – банки должны быть больше вовлечены в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко заявил о высоком доверии населения к рублю. Так, в стране высокий спрос на кредитные ресурсы. С начала пятилетки объем их выдачи увеличился вдвое. Однако Президент ориентирует: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Речь об окупаемости проектов, кредиты на которые дают банки. Лукашенко: деньги должны не проедаться, а возвращаться в экономику!

Также в ходе совещания звучала тема возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов через создание финансово-промышленных групп. К теме неоднократно подступались: может, сегодня есть смысл ее реализовать, – уточнил Президент. А также добавил: всестороннее содействие предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности банки обязаны оказывать. Пока, увы, есть недоработки.