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Лукашенко: надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны

10 сентября 2025 07:31
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Рост доверия белорусов к национальной валюте, честность и прозрачность в работе банковского сектора, профильные задачи на пятилетку. Об экономике 9 сентября говорили во Дворце Независимости. Главный посыл Президента – банки должны быть больше вовлечены в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко заявил о высоком доверии населения к рублю.

Так, в стране высокий спрос на кредитные ресурсы. С начала пятилетки объем их выдачи увеличился вдвое. Однако Президент ориентирует: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Речь об окупаемости проектов, кредиты на которые дают банки.

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Лукашенко: надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны-2

Также в ходе совещания звучала тема возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов через создание финансово-промышленных групп. К теме неоднократно подступались: может, сегодня есть смысл ее реализовать, – уточнил Президент. А также добавил: всестороннее содействие предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности банки обязаны оказывать. Пока, увы, есть недоработки.

Лукашенко: надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помимо сложностей с построением маршрутов международных платежей, существует проблема организационного характера, когда предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов. При таком огромном штате Нацбанка – а у вас более 660 человек, это три белорусских правительства – вы не можете выделить группу людей на это направление?

Как это ни странно звучит, но правительство и Нацбанк никак не договорятся о порядке взаимодействия госорганов и предприятий при возникновении проблемных ситуаций с международными платежами. Надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны. Валютная выручка должна поступать в полном объеме.

Отдельно разговор шел о цифровизации банковского сектора. Например, необходимо обеспечить работу технологии мгновенных платежей: удобства и для людей, и для бизнеса. Также банкам следует внедрять технологии на основе искусственного интеллекта, подчеркнул Президент. Это повысит эффективность внутренних процессов и позволит перераспределить специалистов для решения более сложных задач. Все инновации при этом должны приносить экономический эффект.

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# Национальный банк Республики Беларусь # Экономика # Александр Лукашенко

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