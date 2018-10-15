Что делать, если вы потеряли паспорт за границей?

Потерять паспорт за границей, конечно же, неприятно, но не смертельно. Главное – не стоит паниковать, первым делом обратитесь в камеру хранения. Как правило, добросовестные граждане, заметив бесхозный багаж, без промедления сообщают об этом сотрудникам вокзалов и аэропортов.

Ирина Зубенко, заведующий камерой хранения станции Минск-Пассажирский:

Вещи, забытые на вокзале, на платформах, в поездах – они доставляются, в первую очередь, к дежурной по вокзалу, которая подробно описывает в составе комиссии, каждую вещь найденную. Накладывают пломбу.

Например, в Беларуси в камере хранения на вокзале находку будут беречь как зеницу ока 60 дней. В аэропорту одинокая пропажа пробудет 6 месяцев. Обнаруженные в поклаже документы и незапароленные телефоны облегчат хранителям бесчисленных стеллажей поиск хозяина. Однако такие потеряшки незамедлительно передаются в органы правопорядка, которые и постараются отыскать собственника. В иных случаях, чтобы заполучить кровно нажитое, владелец обречён пройти ряд процедур.

Ирина Зубенко:

Предлагаем оформить заявление, в котором он указывает, где забыл, когда забыл и что забыл. Согласно паспортным данным, либо документа, замещающего его – получает свой багаж.

Если вещи и документы исчезли бесследно, не теряя ни секунды следует связаться с белорусским консулом и обратиться в отделение местной полиции. Написав заявление о потере или краже, взамен белорусу выдадут справку об утере паспорта. А вот для иностранных граждан, посеявших главное удостоверение личности на территории Беларуси, схема действий несколько отличается. Сергей Босяков, начальник оперативно-дежурной службы Заводского РУВД г. Минска:

В органы внутренних дел им обращаться совершенно не стоит. Они просто обращаются в консульское либо дипломатическое представительство своего государства на территории Республики Беларусь, где им дают документ взамен паспорта для возвращения на родину.

С выданной в полиции справкой и фотографиями, белорусу необходимо экстренно обратиться в посольство своей страны, чтобы получить документ под названием Свидетельство о возвращении в Республику Беларусь. Алексей Новик, советник главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Он заменяет собой белорусский паспорт, в него вклеивается фотография, вносятся паспортные установочные данные. И по данному документу наш гражданин возвращается в Республику Беларусь. Передача документа – да, возможна через наших российских партнёров, но свидетельство на возвращение может только белорусское загранучреждение.

Получив на руки свидетельство о возвращении – не стоит хитрить и продолжать трип, пользуясь безвизом. Такие махинации чреваты тем, что можно просто-напросто застрять в чужой стране. Алексей Новик:

Основная его функция – скорейшее возвращение в Республику Беларусь кратчайшим маршрутом. Поэтому, получив свидетельство на возвращение в Германии, возвращаться в Беларусь, условно говоря, через Испанию, наверное, испанская миграционная служба может этого просто не понять.