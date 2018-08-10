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Максим Швецов о победе над «Зенитом»: «Мы изначально их не боялись»

10 августа 2018 10:00
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Новости Беларуси. Последний игровой отрезок матча для «Динамо» был самым сложным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Швецов о победе над «Зенитом»: «Мы изначально их не боялись»-1

«Зенит» рвался хоть как-то загладить вину перед своими болельщиками. Но до серьезных голевых моментов дело так и не дошло. Здесь полная заслуга вратаря – Андрея Горбунова и линии обороны динамовцев.

Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»

Максим Швецов о победе над «Зенитом»: «Мы изначально их не боялись»-4

Максим Швецов, защитник ФК «Динамо-Минск»:
Мы изначально их не боялись. Просто знали, что если мы сыграем надежно и правильно, то у нас будет шанс.

Роман Бегунов: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»

# Футбол Беларуси # Максим Швецов # Фотофакт

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