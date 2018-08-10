Максим Швецов о победе над «Зенитом»: «Мы изначально их не боялись»

Новости Беларуси. Последний игровой отрезок матча для «Динамо» был самым сложным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зенит» рвался хоть как-то загладить вину перед своими болельщиками. Но до серьезных голевых моментов дело так и не дошло. Здесь полная заслуга вратаря – Андрея Горбунова и линии обороны динамовцев. Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»