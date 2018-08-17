19 августа Яблочный спас: хочешь быть счастливым – не гони от себя мух. И ещё 4 древних правила

В воскресенье – Яблочный спас. Синоптики обещают нам на этот день тепло + 25 и легкий дождик. Вполне комфортная погода для праздника. Но какой бы она ни была, наши предки славяне всегда отмечали это важное народно-христианское событие. Чем они занимались на Яблочный спас? Несли в церкви все, что вырастили в поле и на грядках, для освящения. Девушки ели освященные яблоки и заговорами приваживали женихов. А в это время их мамы пекли яблочные пироги, блины и всякое такое. Некоторые сельчане шли на кладбища и клали фрукты на могилы родственников. Ну, а к вечеру, наевшись яблок и пирогов, собирались все за селом провожать с песнями закат солнца. И заметьте: никто не работал. Мы собрали для вас 5 забавных сведений о традициях Яблочного спаса, которые соблюдали наши предки и где-то бытуют сегодня.

1. Считается, что нельзя кушать яблоки этого урожая до их освящения, особенно женщинам. Оказывается, во-первых, древние имели в виду виноград, а про яблоки придумали позже северные славяне, в садах которых виноград не рос. Во-вторых, причем здесь женщины? Якобы детям, которых они, к несчастью, потеряли, будет плохо на небесах. На самом деле, Типикон (церковный устав) не прописывает никакой связи между поеданием яблок женщинами и их ушедшими чадами.

2. Предки были уверены, что если в этот день на руку дважды сядет муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача. Супер! В мухах в нашей белорусской природе недостатка нет. Как их приманить, тоже не проблема. Запоминайте! Обмакиваем палец правой руки в мед (наверняка у каждого найдется баночка после Медового спаса), мажем тыльную сторону левой руки и ждем. Не сомневайтесь: совсем скоро ваша сладкая рука станет аэродромом для этих двукрылых носителей счастья.

3. Наши предки не слушали прогнозы погоды Белгидромета. Они не знали, что такое оранжевый уровень опасности. Однако в день Яблочного спаса, идя в церковь освящать корзину фруктов, они вглядывались в небо и сами делали прогноз. Как славяне определяли погоду на будущее? Да очень просто: если день сухой, – осень будет сухая; если капает сверху, – будет с дождями. А если день сухой и ярко светит солнце, – зима будет суровая.

4. Нельзя в этот день убивать насекомых и прогонять их. Начнем с того, что убивать, это каждый знает, в любом случае – грех. Если непонятно, как этот запрет относится к Яблочному спасу, читай пункт 2. А как же комары? Вам каждый энтомолог скажет, что комар – тоже насекомое, значит, на него должны распространяться древние традиции всех братских славянских народов.

5. Ну, о том, что в любой религиозный праздник не рекомендуется работать, знают все, даже молодежь. Яблочный спас – не исключение. Запрещено выполнять любую домашнюю работу по дому: шить, убирать в квартире, строить дачу. Собирать урожай, печь пироги, жарить блины с яблоками можно. Ну, собрали яблоки, поели пироги. Что будем дальше делать, праздник ведь? И тут нам древние говорят: выпивать нельзя, закусывать мясом, яйцами нельзя. А еще и развлекаться нехорошо. Выходит, остается одно: идти за город и с песнями провожать закат солнца.

В.Д.