Как будут решать инфраструктурные проблемы в белорусском туризме – рассказали в Минспорта

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: Вопрос действительно назрел очень актуально, и создание отдельного ведомства это показывает уже сегодня по фактам, которые, в общем-то, происходят. Возьмем 2000 год, и задача перед нами стояла обратить внимание прежде всего на внутренний туризм, потому что 2019 год был пиковый. Мы знаем по цифрам, что, в принципе, это взлет туризма был как внутреннего, так и въездного. И здесь получилось, что сама ситуация, которая происходила в мире, она обратила внимание на внутренний туризм. Люди больше начали путешествовать, свои же граждане. И здесь мы подходим к тому, что 2025 год актуализирует проблему инфраструктуры. Это как раз то, о чем вы говорите. Это дороги, это гостиницы, это номерной фонд санаториев наших. Мы понимаем, для того чтобы создать хорошие условия для путешествия внутреннего туриста, мы должны сегодня акцент делать именно на инфраструктурной составляющей. Соответственно, назрела необходимость отдельного ведомства, которое будет курировать и заниматься подобными вопросами.

Алена Сырова, СТВ:

Да, курировать-то понятно, но если ситуация в том, что элементарно не всегда хватает денег на то, чтобы провести реновацию или как-то взбодрить, например, номерной фонд гостиниц, то явно же отдельное ведомство эту проблему не решит, вам не дадут мешок денег и не скажут о том, что теперь давайте-ка все гостиницы приведите в порядок.

Ирина Воронович:

Поэтому среди задач и, в общем-то, поставленных целей для нового ведомства идет речь об инвестициях. И необходимо, конечно же, в первую очередь сориентироваться на точках притяжения, где необходимо внедрить новые инвестиционные проекты, пускай это будут внутренние наши вложения или это из СНГ или дружественных стран.