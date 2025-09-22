Граждане Германии начали повально скупать частные бомбоубежища

Граждане Германии, согласно опросам, начали повально скупать частные бомбоубежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцев настолько впечатлили новости из Польши, что те подняли продажи компаниям – производителям укрытий наполовину. Активный рост отмечается с начала этого года, однако основной бум произошел в последние две недели.

Отмечается, что, помимо частных клиентов, желающих построить собственное бомбоубежище, за предварительными консультациями обращаются и домовладельцы. Особо популярны мини-бункеры – это бюджетный вариант укрытия в подвале дома или на садовом участке. Для последнего требуется разрешение на строительство.

Отметим, что ранее глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах заявил, что в Германии намерены создать 1 млн мест в бомбоубежищах. Помимо возведения новых укрытий, под них также будут модернизировать туннели, станции метро, подземные гаражи и подвалы общественных зданий.