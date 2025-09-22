Более 400 компаний представят свои разработки на международной выставке «ИННОПРОМ» в 2025-м
Минск станет площадкой для демонстрации передовых технологий. Более 400 компаний-экспонентов представят свои разработки на международной выставке «ИННОПРОМ», которая уже на следующей неделе впервые пройдет в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2010 года ее участники встречались в Екатеринбурге. За эти годы российский проект вырос до главного промышленного форума страны. И вот спустя полтора десятка лет право проведения события, которое ежегодно становится ключевым в промышленном сотрудничестве в рамках Союзного государства и всего Евразийского экономического союза, у нашей страны.
Это не только почетно, но еще и ответственно. Предприятия Министерства промышленности и отечественных концернов продемонстрируют гостям свои последние достижения – от автопилотов для сельхозтехники до электробусов.
Тарас Мурог, генеральный директор предприятия «Белкоммунмаш Холдинг»:
В Минске, безусловно, будем представлять Минский электробус. Это в этом году новая модель с комплексной системой зарядок, с батареями, с возможностью проезда на них порядка 100 километров при полной загрузке. Естественно, намечен уже ряд встреч, то есть полностью забит рабочий график, поэтому встречи будут и с поставщиками батарей, с налаживанием совместных партнерских каких-то проектов кооперационных.
Широко представят производственные новинки и наши соседи – только из России организаторы ожидают более 30 делегаций. Национальные экспозиции также готовят Кыргызская Республика, Казахстан и Узбекистан.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Это презентация наших возможностей, презентация наших партнеров, чтобы мы входили в кооперацию и друг друга не замещали, а дополняли. Поэтому это новые возможности как для нас, так и для наших партнеров.
Отметим, что «ИННОПРОМ. Беларусь» – это не только платформа для демонстрации передовых технологий, но и пространство для заключения соглашений. В ходе деловой программы запланированы специализированные сессии и круглые столы, посвященные актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере инноваций и технологического партнерства.