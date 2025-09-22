Павел Старосветский: большой упор сделан в Гомеле на патриотический туризм

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Мы для себя в Гомельской области определили определенные точки притяжения. Мы понимаем, что туризм не может быть везде. Это несколько столпов, вокруг которых крутится весь бизнес. И этими точками притяжения у нас определен, как сказали, областной центр, Припятский регион, в том числе Туров, потому что там есть те места, куда едет турист.

И сегодня мы понимаем то, что было сказано, что вокруг вот этого мы должны развивать и что-то придумывать, в том числе через инвестиционные проекты. Гостиница, где-то ее осовременить, где-то мало гостиницы. Мы от гостиницы до этого условного растущего креста должны доехать по хорошей дороге.

Это и есть сопутствующая инфраструктура. Большой упор сделан в Гомеле на патриотический туризм. Реконструировано очень много мемориальных комплексов, таких как «Ола», «Озаричи», «Красный Берег». И вот на примере «Красного Берега» я хочу сказать то, что именно хороший пример того, как развивается туризм. Сделали мемориальный комплекс, он и был, в принципе, но сегодня сделали уже с музеем. Уже частный бизнес пришел, сделал общепит. Уже группа, которая едет сегодня из Минска, она заезжает на этот объект и пользуется в том числе объектом общественного питания. Я хочу сказать, что этот объект сегодня один из самых посещаемых именно из мемориальных всех объектов.