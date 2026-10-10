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Новости по тегу #Дмитрий Крутой

Звезды хлебной нивы! Лучших аграриев Могилевской области чествуют на областных «Дажынках» в Шклове
10 октября 2026 11:57

Звезды хлебной нивы! Лучших аграриев Могилевской области чествуют на областных «Дажынках» в Шклове

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв
10 октября 2026 11:49

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв

Дмитрий Крутой провел совещание по системным вопросам АПК в Могилевской области
23 сентября 2026 16:39

Дмитрий Крутой провел совещание по системным вопросам АПК в Могилевской области

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером
18 сентября 2026 18:05

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером

«Что творится в стране? Все «гуся» этого крутят!» Лукашенко поручил навести порядок в рекламе игорного бизнеса
10 сентября 2026 18:22

«Что творится в стране? Все «гуся» этого крутят!» Лукашенко поручил навести порядок в рекламе игорного бизнеса

Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за пять лет вырос в два раза
09 сентября 2026 17:58

Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за пять лет вырос в два раза

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?
03 сентября 2026 17:44

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?

БЕЛАЗы, беспилотники и системы «умного города» – что Беларусь предлагает на ВЭФ-2026?
02 сентября 2026 17:37

БЕЛАЗы, беспилотники и системы «умного города» – что Беларусь предлагает на ВЭФ-2026?

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод
30 июля 2026 10:57

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

Промышленность, животноводство и МТК – Крутой оценил итоги работы Могилевской области за 2026-й
28 июля 2026 16:57

Промышленность, животноводство и МТК – Крутой оценил итоги работы Могилевской области за 2026-й

Крутой заявил о подготовке наднациональных решений для поддержки шинных компаний
28 июля 2026 14:18

Крутой заявил о подготовке наднациональных решений для поддержки шинных компаний

Как ответят «взяточники, несуны, пьяницы и лентяи»? Крутой – о ходе уборочной
22 июля 2026 17:13

Как ответят «взяточники, несуны, пьяницы и лентяи»? Крутой – о ходе уборочной