Новости по тегу #Дмитрий Крутой

Аграрии области принимает праздник с достойным результатом – урожай порядка 1 миллиона 300 тысяч тонн зерна.
Весомый каравай Могилевской области – это труд тысяч аграриев, лучших из которых 10 октября чествуют на областных «Дажынках».
Разговор строился с учетом работы отрасли за первое полугодие и поручений Александра Лукашенко после поездки в Шкловский район.
18 сентября в центре внимания главы государства были вопросы развития АПК.
«Крути гуся» там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. У нас страна превратилась в казино».
В планах – новые проекты – белорусским компаниям поступило предложение.
На престижной международной площадке обсуждают кардинальную перезагрузку торговых путей, создание альтернативных финансовых систем и запуск нового инвестиционного цикла во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участие белорусской делегации в саммите позволяет закрепить наши логистические позиции на всем евразийском пространстве: от Персидского залива до Тихого океана.
Главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.
В плюсе – сферы транспорта, торговли, общепита и энергосистем, а также сельское хозяйство. Отдельное внимание – развитию животноводства и строительству молочно-товарных комплексов.
Вместо традиционного формата подведения итогов работы за январь-июнь 2026 года в исполкоме, совещание прошло с участием главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого в Бобруйском районе.
Глава Администрации Президента провел совещание с руководителями трех районов: Осиповичского, Глусского и Бобруйского. В условиях нестабильной погоды от аграриев требуется железная дисциплина.
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