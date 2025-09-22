Беларусь успешно развивает сотрудничество с Азиатским регионом

Итак, Китай, Вьетнам – события этого понедельника расставляют наши внешнеполитические акценты на дальней дуге, в ее азиатской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте с внешнеполитическим интересом присмотримся к этой огромной части света, где проживает более половины населения земли. № 1 для нас, разумеется, полуторамиллиардный Китай, где Минск за пару десятилетий прошел путь от скромной торговли к стратегическому партнерству. И уровень товарооборота в более чем 8,5 миллиарда долларов в минувшем году тому подтверждение.

Но дело не только в экономических дивидендах. Китай сегодня играет ведущую скрипку во многих мировых клубах единомышленников. Например, ШОС, где ты тоже уже в обойме, и БРИКС – организация, к которой мы активно присматривается. Как, впрочем, важен для нас и Вьетнам, который, во-первых, член весьма влиятельной организации АСЕАН. А во-вторых, у Вьетнама зона свободной торговли с ЕАЭС, где в этом году Беларусь председательствует. А это отличные возможности для выхода в том числе на рынки третьих стран.

Впрочем, на азиатском векторе у Минска еще немало акцентных точек, или точек роста. Например, Иран, с которым Беларусь практически синхронно двигалась в сторону «шанхайской семьи». При этом Минск и Тегеран получили статус полноправного члена ШОС с разницей ровно в год.

Далее, конечно же, Пакистан, который, к слову, сыграл весомую роль в присоединении Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества и с которым Минск разрабатывает «дорожную карту», чтобы заметно увеличить товарооборот.

Далее наши друзья на Ближнем Востоке, из которых стоит отметить Объединенные Арабские Эмираты. В сотрудничестве с Абу-Даби у Минска акцент на инвестиции. К слову, минувшим летом Беларусь первая из стран ЕАЭС подписала с Эмиратами соглашение в этой сфере.