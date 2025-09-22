Ананьева: бизнес и госкомпании не заинтересованы в специализированных кадрах для туризма

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Валентина Ананьева, директор института менеджмента спорта и туризма БГУФК:

Когда мы создали инфраструктуру, когда у нас уже качественно, как мы так планируем, качественная инфраструктура создана, конечно же, следующий вопрос станет о том, кто будет эксплуатировать эту инфраструктуру, кто начнет оказывать на этом качественном, скажем так, фундаменте услугу. И я хотела бы поддержать инициативы регионов, когда они понимают, что уже настал момент туризм перевести из рюкзака и палки в экономическое направление, то теперь регион требует, чтобы были готовы и специализированные кадры, которые потом будут оказывать услугу.

И вот на примере Гомеля я скажу, что Гомельский университет с этого года стал осуществлять подготовку именно специалистов по туризму. Хотя до этого много раз возвращались к тому, что надо кадры. Кадры должны повышать свою квалификацию, кадры должны быть в тренде, кадры должны понимать вот эти вот нюансы и с точки зрения экономики.

И как-то нас не слышали. А вот теперь гомельчане говорят: все, мы готовим своих специалистов, мы понимаем, мы знаем, кто нам нужен. Они пошли по такому принципу. Что касается подготовки специалистов вообще в стране для этой отрасли, то я не могу сказать, что у нас отсутствуют кадры. Другой вопрос, что сегодня бизнес и сегодня отрасль, которая представлена государственными предприятиями, частными компаниями, они не сильно заинтересованы в специализированных кадрах.