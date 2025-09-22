Ананьева: бизнес и госкомпании не заинтересованы в специализированных кадрах для туризма

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.
Валентина Ананьева, директор института менеджмента спорта и туризма БГУФК:
Когда мы создали инфраструктуру, когда у нас уже качественно, как мы так планируем, качественная инфраструктура создана, конечно же, следующий вопрос станет о том, кто будет эксплуатировать эту инфраструктуру, кто начнет оказывать на этом качественном, скажем так, фундаменте услугу. И я хотела бы поддержать инициативы регионов, когда они понимают, что уже настал момент туризм перевести из рюкзака и палки в экономическое направление, то теперь регион требует, чтобы были готовы и специализированные кадры, которые потом будут оказывать услугу.
И вот на примере Гомеля я скажу, что Гомельский университет с этого года стал осуществлять подготовку именно специалистов по туризму. Хотя до этого много раз возвращались к тому, что надо кадры. Кадры должны повышать свою квалификацию, кадры должны быть в тренде, кадры должны понимать вот эти вот нюансы и с точки зрения экономики.
И как-то нас не слышали. А вот теперь гомельчане говорят: все, мы готовим своих специалистов, мы понимаем, мы знаем, кто нам нужен. Они пошли по такому принципу. Что касается подготовки специалистов вообще в стране для этой отрасли, то я не могу сказать, что у нас отсутствуют кадры. Другой вопрос, что сегодня бизнес и сегодня отрасль, которая представлена государственными предприятиями, частными компаниями, они не сильно заинтересованы в специализированных кадрах.
Алена Сырова, СТВ:
А что есть специализированные кадры?
Валентина Ананьева:
Мы готовим конкретно специалистов по туризму – конкретно менеджеров для сферы туризма, экскурсоводов, которые качественно будут выполнять свою функцию. Но если мы посмотрим кадровый состав, кто сегодня оказывает эту услугу, то там будут отдельные экономисты, юристы, педагоги – все, кто сегодня по большому счету получил образование и нашел себя в этой нише, не имея профессионального образования.
А, наверное, все-таки, когда ты хочешь получить еще какой-то нюанс, связанный с прибылью, ты должен не только понимать специфику своего объекта, но еще и должен понимать, как на этом заработать денежки.