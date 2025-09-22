Эти три места в Брестской области должен посетить каждый турист! Вот список от эксперта

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ:

Три места в Брестской области, куда обязательно должен поехать турист из Минска?