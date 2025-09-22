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Эти три места в Брестской области должен посетить каждый турист! Вот список от эксперта

22 сентября 2025 16:52
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Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ:
Три места в Брестской области, куда обязательно должен поехать турист из Минска?

Эти три места в Брестской области должен посетить каждый турист! Вот список от эксперта -2

Елена Космач, начальник отдела туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
Это, конечно же, патриотическая наша составляющая, на которую упор делается. Это Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», который действительно каждый человек должен посетить, потому что созданы и объекты, и музеи, экспозиции интересные. Второе – это Национальный парк «Беловежская пуща», уникальный природный комплекс, который действительно объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И в топ-3 у нас сейчас входит парк животных, это наш инвестиционный проект. У нас в Брестской области сейчас реализуется два инвестиционных проекта. Они на территории Барановичского района. Это «Диприз». Интересный, единственный зооландшафтный парк под открытым небом. 

Подробности в видео.

# Туризм # Елена Космач # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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