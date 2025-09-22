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Совместные проекты и создание новых возможностей – как прошёл Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум

22 сентября 2025 16:46
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Высокие технологии, экологически чистое сельское хозяйство и возобновляемая энергетика. Этими весьма актуальными мировыми трендами, разумеется, не ограничивается сфера взаимных интересов Минска и Ханоя. Но именно эти акценты 22 сентября расставили на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка для диалога бизнесменов и производителей, а также поиска потенциальных партнеров и заключения взаимовыгодных соглашений между Беларусью и Вьетнамом работала сегодня в Минске. В форуме приняли участие как белорусские производители, так и их коллеги из Юго-Восточной Азии. Сферы интересов: от оказания телекоммуникационных услуг до поставки сельхозагрегатов и продуктов питания.

Совместные проекты и создание новых возможностей – как прошёл Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум-2

Ву Тхи Хоа, заместитель директора Вьетнамской высокотехнологичной производственной акционерной компании: 
До приезда в Беларусь мы уже организовали онлайн-встречу и поговорили с партнерами. Сегодня мы уже встретились лично, осталось только договориться о логистике. Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Совместные проекты и создание новых возможностей – как прошёл Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум-4

Программа бизнес-форума была насыщенной. В течение дня для гостей из Юго-Восточной Азии прошли деловые встречи и сессии, участники обсудили возможности для совместных проектов.

# Беларусь-Вьетнам # форум

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