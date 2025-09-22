Совместные проекты и создание новых возможностей – как прошёл Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум

Высокие технологии, экологически чистое сельское хозяйство и возобновляемая энергетика. Этими весьма актуальными мировыми трендами, разумеется, не ограничивается сфера взаимных интересов Минска и Ханоя. Но именно эти акценты 22 сентября расставили на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка для диалога бизнесменов и производителей, а также поиска потенциальных партнеров и заключения взаимовыгодных соглашений между Беларусью и Вьетнамом работала сегодня в Минске. В форуме приняли участие как белорусские производители, так и их коллеги из Юго-Восточной Азии. Сферы интересов: от оказания телекоммуникационных услуг до поставки сельхозагрегатов и продуктов питания.