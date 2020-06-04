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Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом

04 июня 2020 15:45
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Новости Беларуси. Спелеолечебница в Солигорске стала реабилитационным центром для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом-1

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом-3

Лечебница временно приостановила плановый прием пациентов по своему основному профилю. Сейчас здесь помогают встать на ноги людям, которые переболели инфекцией. Лечение прошли уже более полусотни человек.

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом-6

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом-8

О системе помощи для иммунитета в видеоматериале Ольги Шерсневой.

# Коронавирус # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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