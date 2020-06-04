Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом

Новости Беларуси. Спелеолечебница в Солигорске стала реабилитационным центром для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лечебница временно приостановила плановый прием пациентов по своему основному профилю. Сейчас здесь помогают встать на ноги людям, которые переболели инфекцией. Лечение прошли уже более полусотни человек.