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900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

04 июня 2020 15:47
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Новости Беларуси. Заначка в 900 тысяч долларов обнаружена во время обыска на даче, которая принадлежит матери небезызвестного Сергея Тихановского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского-1

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского-3

Здесь же обнаружена и машинка для счета денег. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и самой родственницы, найдены также радиостанции, финансовые документы и печати субъекта хозяйствования.

Касаемо того, кому принадлежит крупная сумма, мать Тихановского подтвердила: это деньги ее и сына.

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского-6

– Скажите, пожалуйста, так это ваши все-таки деньги или нет?

– Мои деньги.

– А где вы их взяли? Заработали?

– Зарабатываем.

– Так а где?

– И сын зарабатывал, и я зарабатываю.

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского-9

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского-11

Напомним, сам Сергей Тихановский был задержан после инцидента в Гродно, где сбор подписей превратился в несанкционированный митинг и потасовку, в ходе которой пострадали сотрудники милиции.

# Деньги # общество # Сергей Тихановский # Фотофакт

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