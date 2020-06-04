900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

Новости Беларуси. Заначка в 900 тысяч долларов обнаружена во время обыска на даче, которая принадлежит матери небезызвестного Сергея Тихановского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касаемо того, кому принадлежит крупная сумма, мать Тихановского подтвердила: это деньги ее и сына.

Здесь же обнаружена и машинка для счета денег. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и самой родственницы, найдены также радиостанции, финансовые документы и печати субъекта хозяйствования.

– Скажите, пожалуйста, так это ваши все-таки деньги или нет?

– Мои деньги.

– А где вы их взяли? Заработали?

– Зарабатываем.

– Так а где?

– И сын зарабатывал, и я зарабатываю.