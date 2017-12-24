Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

Новости Беларуси. 24 декабря у католиков всего мира – рождественский сочельник. 25 декабря – светлый праздник Рождества Христова. С этих дней начинается целая череда празднований – и это не только Новый год, и православное Рождество, но и народные традиции, пришедшие ещё с языческих времён. Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, насколько тесно взаимосвязаны все традиции, которые мы соблюдаем, порой даже не догадываясь о том, откуда они появились.

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