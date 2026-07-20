Интерактивный театр под открытым небом – рассказываем о фесте уличного искусства «На семи ветрах» в Витебске

Владислава Цвики, режиссер-постановщик фестивальных проектов центра культуры «Витебск»:

Мы всегда гордились, что у нас семь направлений уличного искусства и семь площадок. В этом году площадок девять – мы очень гордимся этим. Тем более, что мы нашли площадку, мы ее называем «Зеленая сцена», она находится в самом центре под концертным залом на берегу нашей реки. Там у нас душа фестиваля – авторы-исполнители, акустические команды, театры. Традиционно у нас на площадках работают театры на крыше «Марко-Сити». На большой площадке, Пушкинская площадь – кавер-бэнды, рок-команды. В общем, музыка совершенно разных направлений и на разные вкусы.