Интерактивный театр под открытым небом – рассказываем о фесте уличного искусства «На семи ветрах» в Витебске
Вихрь уличного искусства. Витебск снова оказался в эпицентре творческого урагана. Фест «На семи ветрах» подготовил масштабную и зрелищную программу. На уютных пешеходных улочках фестивальной столицы собрались более тысячи музыкантов, актеров, танцоров, перформеров и факиров.
Владислава Цвики, режиссер-постановщик фестивальных проектов центра культуры «Витебск»:
Мы всегда гордились, что у нас семь направлений уличного искусства и семь площадок. В этом году площадок девять – мы очень гордимся этим. Тем более, что мы нашли площадку, мы ее называем «Зеленая сцена», она находится в самом центре под концертным залом на берегу нашей реки. Там у нас душа фестиваля – авторы-исполнители, акустические команды, театры. Традиционно у нас на площадках работают театры на крыше «Марко-Сити». На большой площадке, Пушкинская площадь – кавер-бэнды, рок-команды. В общем, музыка совершенно разных направлений и на разные вкусы.
«На семи ветрах» – это интерактивный театр под открытым небом, где нет границ между сценой и зрителем. С наступлением темноты улицы захватывают иллюзионисты, мастера клоунады, конечно, знаменитые экстремальные фаер-шоу. Вся палитра эмоций – от детского восторга в «Кукольном квартале» до драйва ночных битв диджеев.
Подробности в видео.