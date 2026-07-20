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Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

20 июля 2026 13:49
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В Великобритании сменился глава правительства. На этом посту лидера Лейбористской партии Эндрю Бернэма утвердил король Чарльз III. Ранее монарх принял официальную отставку уже бывшего премьер-министра Кира Стармера. Новому главе кабинета министров поручено сформировать новое правительство Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании-2

За последнее десятилетие сменилось 7 хозяев резиденции на Даунинг-стрит. 56-летнему Эндрю Бернэму предстоит решать целый ворох застарелых проблем: от коммунального кризиса до вялого экономического роста. По оценкам экспертов, на это потребуются колоссальные бюджетные средства. Новому премьеру придется искать сложный баланс между ростом госрасходов и повышением налогов. Но для начала глава правительства должен представить свою команду министров, состав которой уже вызвал жаркие споры внутри правящей Лейбористской партии.

# Великобритания

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