Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

В Великобритании сменился глава правительства. На этом посту лидера Лейбористской партии Эндрю Бернэма утвердил король Чарльз III. Ранее монарх принял официальную отставку уже бывшего премьер-министра Кира Стармера. Новому главе кабинета министров поручено сформировать новое правительство Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее десятилетие сменилось 7 хозяев резиденции на Даунинг-стрит. 56-летнему Эндрю Бернэму предстоит решать целый ворох застарелых проблем: от коммунального кризиса до вялого экономического роста. По оценкам экспертов, на это потребуются колоссальные бюджетные средства. Новому премьеру придется искать сложный баланс между ростом госрасходов и повышением налогов. Но для начала глава правительства должен представить свою команду министров, состав которой уже вызвал жаркие споры внутри правящей Лейбористской партии.