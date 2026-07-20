Аграрии Минской области намолотили 334 тыс. тонн зерна

Белорусские аграрии убрали 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса, по данным Минсельхозпрода. Только каравай от аграриев Минской области весит 334 тысячи тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Средняя урожайность – 53 центнера с гектара. Это выше прошлогоднего результата на 7 центнеров. Хлеборобы трудятся слаженно и на результат, несмотря на погоду. Задействовано около 1 500 энергонасыщенных комбайнов.
Юлия Минич, корреспондент:
1 миллион тонн зерна – урожай ценный. Ведь погода аграриев испытывает на прочность: аномально высокие температуры, при этом сильные дожди. Но работы на полях не останавливаются, а вес каравая растет.
Соблюдение агротехнологий, техника и сплоченная команда. Как результат – щедрый урожай. Хлеборобы хозяйства «Мирополье» не первый год в лидерах по намолоту зерна. И в этом сезоне ячмень дал небывалый урожай. На некоторых участках снимают до 80 центнеров с гектара.
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