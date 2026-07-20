Аграрии Минской области намолотили 334 тыс. тонн зерна

Белорусские аграрии убрали 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса, по данным Минсельхозпрода. Только каравай от аграриев Минской области весит 334 тысячи тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средняя урожайность – 53 центнера с гектара. Это выше прошлогоднего результата на 7 центнеров. Хлеборобы трудятся слаженно и на результат, несмотря на погоду. Задействовано около 1 500 энергонасыщенных комбайнов.