Прямой эфир

«Шукаем нацыянальную ідэю, якая б з’яднала нас усіх за адным сталом. Новы год і будзе пакуль што тым момантам аб’яднання»

25 декабря 2017 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своё мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Крук, этнокультуролог:
Традыцыя перадаецца на генэтычным узроўні.

Гэта – адна са складовых частак формулы ДНК нашай.

І тое, што там ёсць патэнцыял адраджэння заўсёды – так. Сёння рускія, мы, украінцы шукаем нацыянальную ідэю, якая б яднала нас усіх за адным сталом. Новы год на нейкай стадыі і будзе пакуль што тым момантам аб’яднання. Але, разам з тым, не пагаджуся з тым, што адно са святаў не можа стаць элементам кансалідацыі. Ведаеце, я часта бываю ў Літве. І, калі ты прыязджаеш у маленечкую-маленечкую Літву, і ты бачыш на пеўчым поле 350 тысяч чалавек, якія спяваюць на працягу сутак… Яны падрыхтаваны ў сваіх рэгіянальных касцюмах, яны 4 гады рыхтуюцца да гэтага свята – вось вам узор, вось вам эталон сучаснай кансалідацыі этнаса.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# общество # Иван Крук # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Соседи минского священника поставили караоке: его реакция
25 декабря 2017 19:56

Соседи минского священника поставили караоке: его реакция

До 7 градусов тепла и сильный ветер ожидают в Беларуси 26 декабря
25 декабря 2017 17:03

До 7 градусов тепла и сильный ветер ожидают в Беларуси 26 декабря

Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники
25 декабря 2017 16:55

Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники