Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году

Им предложат небывалый ассортимент товаров: одежду, обувь, рюкзаки и канцелярию. В этом сезоне коллекции обновлены на 60 %. Дизайнеры учли требования учебных заведений и пожелания самих ребят. Белорусские производители работают сообща с торговлей и следят за модными тенденциями.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В универмагах столицы достаточно много товаров именно белорусского производства. Почему упор делается на эти товары? Потому что они действительно являются качественными товарами, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым белорусским законодательством, именно к товарам школьного ассортимента. Потому что мы понимаем, что учебный год вроде бы большой, особенно для деток младшего школьного возраста. Товар должен быть качественным, носким, при неоднократных стирках действительно сохранять все свои потребительские свойства.

Товары для школьников уже появились в крупных торговых центрах. Открыты дополнительные секции, организованы уголки для первоклассников. Есть как новинки, так и остатки коллекций прошлого года. А вот диапазон цен почти не изменился.