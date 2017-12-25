«Если постоянно употреблять кутью, то будет эффект омоложения. Это блюдо способствует выработке коллагена»

Новости Беларуси. О пользе традиционных блюд белорусской кухни говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни, историк кулинарии:

Все тут говорили про кутью. С кутьи мы должны начать застолье – это правильно. Расскажу немножко с другой точки зрения про кутью.

На самом деле, белорусская кутья – это перловка.

И перловка, традиционно, готовится очень долго. Она замачивается 12 часов и потом готовится несколько часов. Так вот, это блюдо способствует выработке коллагена. То есть, если постоянно употреблять кутью, то будет эффект омоложения. Коллаген – это очень ценный продукт. То есть, кутья – это символ, символ бесконечности бытия.