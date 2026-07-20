Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью

Обсуждение насущных вопросов должно иметь практическое измерение, такое заявление Президент Беларуси сделал в рамках встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна всегда готова к диалогу – главное требование к партнерам: трансформация договоренностей в реальные контракты, инвестиционные проекты и совместные производства. Особое внимание было уделено расширению межпарламентских контактов, развитию политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Беларусь успешно сотрудничает с ОАЭ, Египтом, Ливией и Сирией и есть все основания для того, чтобы масштабировать этот опыт на другие страны арабского мира. Также глава государства озвучил свою позицию по вопросам международной обстановки. Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости более консолидированной позиции арабских государств по глобальным и существенным вопросам в мире. С учетом существующего конфликта на Ближнем Востоке.