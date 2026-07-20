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Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью

20 июля 2026 13:35
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Обсуждение насущных вопросов должно иметь практическое измерение, такое заявление Президент Беларуси сделал в рамках встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью-2

Наша страна всегда готова к диалогу – главное требование к партнерам: трансформация договоренностей в реальные контракты, инвестиционные проекты и совместные производства. Особое внимание было уделено расширению межпарламентских контактов, развитию политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Президент подчеркнул, что Беларусь успешно сотрудничает с ОАЭ, Египтом, Ливией и Сирией и есть все основания для того, чтобы масштабировать этот опыт на другие страны арабского мира. Также глава государства озвучил свою позицию по вопросам международной обстановки. Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости более консолидированной позиции арабских государств по глобальным и существенным вопросам в мире. С учетом существующего конфликта на Ближнем Востоке.

Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами.

Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью-4

В составе прибывшей в Беларусь делегации Арабского парламента – представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Беларусь традиционно рассматривает арабские государства как надежных и стратегических партнеров. Результативность и эффективность диалога в беседе с журналистами подтвердил и председатель Арабского парламента. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи выразил главе нашего государства благодарность за возможность встречи и глубокую признательность за последовательную поддержку арабских инициатив на ключевых международных площадках, в частности ЕАЭС и ШОС.

Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью-6

Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, председатель Арабского парламента:
Мы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия. Договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более открыто.

Нынешний визит в Беларусь является первым для представителей Арабского парламента. Напомним, это законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющий 22 страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Он занимается вопросами интеграции, устойчивого развития и унификации законодательства.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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