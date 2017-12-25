Прямой эфир

Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд

25 декабря 2017 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ритуал с водой показали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы обещали нам продемонстрировать обряд встречи Нового года. При помощи блюда, стакана с водой.

Иван Крук, этнокультуролог:
Развітваемся са старым годам. Давайце ўзгадаем: сёння ў нас юбілей нечы, альбо проста дзень нараджэння. З чаго пачынаецца? Сказалі добрыя словы, а потым давайце ўзгадаем: мы адкрываем пляшку шампанскага, нешта адзінае цэлае, разліваем па бакалах. А перш, чым выпіць, што мы зробім? Мы скажам тост і звядзем усё ў адзінае цэлае. Калектыўная замова і пажаданне дабрабыту, шчасця і здароўя.

І потым загавораная гэтая вада разыйдзецца па кожнаму з нас.

Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд-1

Цяпер пераходзім сюды. Наша даўняя традыцыя, беларуская. Засталося да завяршэння старога года паўгадзінкі. У нас сёння называецца – трэба развітацца са старым годам. Мы селі ўсе за стол, гэта – свята сямейнае, да чужых людзей не хазі і чужога чалавека ў Новы год, менавіта ў гэтую сякундачку, не пускай. І тады паглядзіце, што робіцца. Гаспадар сям’і ставіць вось так на руку, альбо на сярэдзіну стала кілішак з вадой.
І мы на хвіліначку трымаем нашу левую руку над гэтай вадой, і ціхенька, пра сябе: «Божанька, даражэнькі, забяры з сабой мае хваробы, бяду, нястачу», – усё са знакам мінус.
І потым мы адчыняем фортку, і выліваем праз фортку нашы праблемы. Студэнты мае кажуць: «Іван Іванавіч, а калі там хто будзе праходзіць?» Ну, няхай.

Калі нячыстая сіла ходзіць, няхай атрымае.

Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд-4

Таму шта кожны нармальны павінен сядзець дома са сваей сям’ёй за сталом. Далей. Мы прывыклі, што куранты маскоўскія, або мінскія  – гэта Новы год. Момант Х. Цяпер глядзіце сюды – тая ж самая чарачка, толькі вада ўжо іншая, наліваем да краёў. У нас «правое дело», «правильной дорогой» – «права» са знакам плюс. І мы хвіліначку трымаем правай рукой – усё разам, нават унук сядзіць у мяне на каленях, я бяру яго руку…
Оксана Котович, этнокультуролог:
Обязательное условие: не себе желаем, любимой и хорошей, а начинаем с того, что: «Хочу, чтоб бабушка с дедушкой прожили ещё год. Хочу, чтобы у отца сложилось всё на работе. Хочу, чтобы у мамы было здоровье. Хочу, чтобы у сына… Хочу, чтобы у внука».

И только в последнюю очередь вспоминаешь про себя.

Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд-7


Иван Крук:
А потым усе гэтую вадзічку – загаварылі ўсе свае жаданні – і тады, пачынаючы са старэйшага, па глыточку… Або ад меншага, тут ужо, як сям’я выбірае. І тады пускаецца ўсё гэта па кругу, і абавязкова трэба выпіць да дна. Якім бы ні быў гэты рытуал, пагуляйце са сваей сям’ёй, пагуляйце са сваімі дзецьмі ў гэта, закладвайце асновы дабрабыту, шчасця, і святло ў сэрцы.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Культура # Иван Крук # Новый год # Оксана Котович

Другие новости рубрики

Все новости
«Перед евреями, которые проживают в Беларуси и хотят вернуться к своим корням, есть проблема перепрыгнуть через 80-100 лет разрыва»
25 декабря 2017 15:28

«Перед евреями, которые проживают в Беларуси и хотят вернуться к своим корням, есть проблема перепрыгнуть через 80-100 лет разрыва»

«Толькі на землях былой Рэчы Паспалітай засталася гэта традыцыя – ламанне аплаткам» и «Зламаць і пачаць новае жыццё. Адсюль вось гэта ламанне хлеба»
25 декабря 2017 15:14

«Толькі на землях былой Рэчы Паспалітай засталася гэта традыцыя – ламанне аплаткам» и «Зламаць і пачаць новае жыццё. Адсюль вось гэта ламанне хлеба»

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»
24 декабря 2017 20:44

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»