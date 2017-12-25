Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд

Таму шта кожны нармальны павінен сядзець дома са сваей сям’ёй за сталом. Далей. Мы прывыклі, што куранты маскоўскія, або мінскія – гэта Новы год. Момант Х. Цяпер глядзіце сюды – тая ж самая чарачка, толькі вада ўжо іншая, наліваем да краёў. У нас «правое дело», «правильной дорогой» – «права» са знакам плюс. І мы хвіліначку трымаем правай рукой – усё разам, нават унук сядзіць у мяне на каленях, я бяру яго руку…

Оксана Котович, этнокультуролог:

Обязательное условие: не себе желаем, любимой и хорошей, а начинаем с того, что: «Хочу, чтоб бабушка с дедушкой прожили ещё год. Хочу, чтобы у отца сложилось всё на работе. Хочу, чтобы у мамы было здоровье. Хочу, чтобы у сына… Хочу, чтобы у внука».