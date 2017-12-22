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Рождественский оперный форум завершается 22 декабря гала-концертом звезд мирового уровня: какие номера запланированы

22 декабря 2017 14:46
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Новости Беларуси. Артисты из 15 стран выйдут 22 декабря на сцену Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский международный Рождественский оперный форум в восьмой раз собрал звезд мировой величины.

Рождественский оперный форум завершается 22 декабря гала-концертом звезд мирового уровня: какие номера запланированы-1

Классические произведения под аккомпанемент симфонического оркестра станут финалом праздника музыки, который согрел этими зимними вечерами любителей высокого искусства.

Рождественский оперный форум завершается 22 декабря гала-концертом звезд мирового уровня: какие номера запланированы-4

Ильхам Назаров, заслуженный артист Азербайджана, оперный певец:
Здесь очень много талантливых артистов, прекрасных людей и теноров, и басов, баритонов, сопрано. Публика прекрасная у вас, и люди блестящие, светлые.

Рождественский оперный форум завершается 22 декабря гала-концертом звезд мирового уровня: какие номера запланированы-7

Мария Галкина, солистка Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
На гала-концерте для меня большая честь спеть арию Мадлен из оперы «Андре Шенье». Это одна из любимых моих будущих, может быть, партий.

Хочется сделать максимум, у тебя есть 3-6 минут, в зависимости от количества произведений, чтобы показать максимально проделанную работу.

За дирижерским пультом сегодня, 22 декабря, белорусско-итальянский тандем – лауреат национальной премии «За духовное возрождение» Андрей Галанов и выпускник музыкальной Академии Флоренции Джанлука Марчано.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Мария Галкина # Ильхам Назаров

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