Рождественский оперный форум завершается 22 декабря гала-концертом звезд мирового уровня: какие номера запланированы

Новости Беларуси. Артисты из 15 стран выйдут 22 декабря на сцену Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский международный Рождественский оперный форум в восьмой раз собрал звезд мировой величины.

Классические произведения под аккомпанемент симфонического оркестра станут финалом праздника музыки, который согрел этими зимними вечерами любителей высокого искусства.

Ильхам Назаров, заслуженный артист Азербайджана, оперный певец: Здесь очень много талантливых артистов, прекрасных людей и теноров, и басов, баритонов, сопрано. Публика прекрасная у вас, и люди блестящие, светлые.

Мария Галкина, солистка Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

На гала-концерте для меня большая честь спеть арию Мадлен из оперы «Андре Шенье». Это одна из любимых моих будущих, может быть, партий.

Хочется сделать максимум, у тебя есть 3-6 минут, в зависимости от количества произведений, чтобы показать максимально проделанную работу.

За дирижерским пультом сегодня, 22 декабря, белорусско-итальянский тандем – лауреат национальной премии «За духовное возрождение» Андрей Галанов и выпускник музыкальной Академии Флоренции Джанлука Марчано.