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«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка

25 декабря 2017 18:23
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Новости Беларуси. О колядном белорусском обряде, отличающемся от традиционного, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Костеневич, начальник культурно-образовательного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
У гэтым годзе мы хочам паспрабаваць рэканструяваць такі абрад – «Конікі», з Давыд-гарадка. Вось там галоўнай была не каза – як заўсёды на Каляды ходзяць з казой, бо каза – гэта сімвал урадлівасці, дастатку.

Яна павінна заўсёды памерці, пасля яе трэба ажывіць.

«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка-1

А вось там галоўны быў конь. Вось конь ішоў уперадзе, а за ім там ужо розныя персанажы: канешне, Дзед, Баба, Смерць нават была, Мядзведзь, Цыганка і, канешне, Конь, не адзін, а з чалавекам, які ім кіраваў. Вось такая цікавая традыцыя. Хацім паспрабаваць паказаць яе.

Олег Хоменко, музыкант, продюсер, культуртрегер, лидер группы «Палац»:
Справа ў тым, што гэты абрад, звязаны з Канём, калі замест Казы пайшоў Конь – ён якраз быў звязаны з тым, што святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Культура # Традиции Беларуси # Надежда Костеневич # Олег Хоменко

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