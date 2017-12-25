«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка

Новости Беларуси. О колядном белорусском обряде, отличающемся от традиционного, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».
Надежда Костеневич, начальник культурно-образовательного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
У гэтым годзе мы хочам паспрабаваць рэканструяваць такі абрад – «Конікі», з Давыд-гарадка. Вось там галоўнай была не каза – як заўсёды на Каляды ходзяць з казой, бо каза – гэта сімвал урадлівасці, дастатку.
Яна павінна заўсёды памерці, пасля яе трэба ажывіць.