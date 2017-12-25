«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка

Надежда Костеневич, начальник культурно-образовательного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта: У гэтым годзе мы хочам паспрабаваць рэканструяваць такі абрад – «Конікі», з Давыд-гарадка. Вось там галоўнай была не каза – як заўсёды на Каляды ходзяць з казой, бо каза – гэта сімвал урадлівасці, дастатку.

Новости Беларуси. О колядном белорусском обряде, отличающемся от традиционного, рассказали во время ток-шоу «Что происходит» .

А вось там галоўны быў конь. Вось конь ішоў уперадзе, а за ім там ужо розныя персанажы: канешне, Дзед, Баба, Смерць нават была, Мядзведзь, Цыганка і, канешне, Конь, не адзін, а з чалавекам, які ім кіраваў. Вось такая цікавая традыцыя. Хацім паспрабаваць паказаць яе.



Олег Хоменко, музыкант, продюсер, культуртрегер, лидер группы «Палац»:

Справа ў тым, што гэты абрад, звязаны з Канём, калі замест Казы пайшоў Конь – ён якраз быў звязаны з тым, што святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік.