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В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение

20 июля 2026 13:53
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Аномальная жара продолжает наносить удары не только по здравоохранению, но и экономике европейских стран. Так, в Румынии из-за высоких температур уровень воды в Дунае достиг самого низкого уровня за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение-2

Поскольку река является главной водной артерией, это создало серьезные проблемы в логистике и сельском хозяйстве. Почти во всех прибрежных районах прекращено паромное сообщение. Затруднено судоходство. Из-за этого возникли трудности с доставкой продовольствия и товаров. В том числе первой необходимости. 

Однако больше всего вызывает тревогу потеря урожая. Так как фермерам запрещено использовать воду из реки для полива полей. В условиях сильной жары это грозит гибелью всех посевов. Следует отметить, что Румыния является крупнейшим поставщиком сельхозпродукции в ЕС.

# Новости Румынии

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