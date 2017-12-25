Прямой эфир

Ксёндз: «Хвалююся троху за Раство. Новы год папулярызуецца больш па тэлебачанню. Асабліва вось гэтыя салюты»

25 декабря 2017 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своё мнение священник высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Лашук, ксёндз:
Гледзячы на лібералізацыю, якая ідзе вялікімі крокамі, асабліва з Еўропы, я хвалююся троху за Раство. І я не ведаю, не магу так прадказаць, што і як будзе. Новы год, напэўна, будзе. Ён падтрымліваецца большасцю краінаў, як свята. І, калі ў Еўропе… Ніколі не забуду маё падарожжа ў Германію недзе ў 1998 годзе. Мы былі ў гасцях на Новы год у аднаго такога баварскага католіка.

Ён не святкаваў зусім Новы год.

Мы на Новы год леглі спаць у 10 гадзін вечара і спакойна спалі. Для іх Новы год не існуе. Мы былі з групай моладзі ў Швейцарыі, там таксама, для іх Новы год – няма такога свята. Яны для нас зрабілі Новы год, ведаючы, што ў нас – Новы год. А для іх было Раство, хоць там большасць пратэстантаў, дзе мы былі, бліжэй да Жэневы. Пагэтаму, я не ведаю, я бачу, што Новы год якраз  папулярызуецца больш па тэлебачанню. Асабліва вось гэтыя салюты. Бо не ведаюць людзі, што рабіць на Раство, бо дэхрыстыянізацыя Еўропы ідзе.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Культура # Новый год # Игорь Лашук

Другие новости рубрики

Все новости
Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?
25 декабря 2017 19:21

Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?

«Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси
25 декабря 2017 19:19

«Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси

«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка
25 декабря 2017 18:23

«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка