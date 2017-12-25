«Калі б тэлебачанне гаварыла пра Каляды і Раство, колькі гаворыць пра Дзень Валянціна і Дзень сурка – у нас была бы зусім іншая сітуацыя»

Новости Беларуси. Своё мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Крук, этнокультуролог:

Тое, што тычыцца традыцый, безумоўна, ні адзін ніякі загад сёння не дасць – ідзіце, святкуйце Каляды ці ідзіце, святкуйце Раство.

Усё пачынаецца з сям’і.

Усё пачынаецца ад той бабулі, якая мне перадала, і я буду перадаваць сваім унукам, стаўшы дзедам. Сродкі масавай інфармацыі, калі б яны столькі, у тым ліку, тэлебачанне, гаварылі пра Каляды і пра Раство Хрыстова, колькі яны гавораць пра Дзень святога Валянціна і пра Дзень сурка – у нас была бы зусім іншая сітуацыя.