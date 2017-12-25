Прямой эфир

«Калі б тэлебачанне гаварыла пра Каляды і Раство, колькі гаворыць пра Дзень Валянціна і Дзень сурка – у нас была бы зусім іншая сітуацыя»

25 декабря 2017 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своё мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Крук, этнокультуролог:
Тое, што тычыцца традыцый, безумоўна, ні адзін ніякі загад сёння не дасць – ідзіце, святкуйце Каляды ці ідзіце, святкуйце Раство.

Усё пачынаецца з сям’і.

Усё пачынаецца ад той бабулі, якая мне перадала, і я буду перадаваць сваім унукам, стаўшы дзедам. Сродкі масавай інфармацыі, калі б яны столькі, у тым ліку, тэлебачанне, гаварылі пра Каляды і пра Раство Хрыстова, колькі яны гавораць пра Дзень святога Валянціна і пра Дзень сурка – у нас была бы зусім іншая сітуацыя.  

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# общество # Традиции Беларуси # Иван Крук

Другие новости рубрики

Все новости
«Шукаем нацыянальную ідэю, якая б з’яднала нас усіх за адным сталом. Новы год і будзе пакуль што тым момантам аб’яднання»
25 декабря 2017 20:42

«Шукаем нацыянальную ідэю, якая б з’яднала нас усіх за адным сталом. Новы год і будзе пакуль што тым момантам аб’яднання»

Соседи минского священника поставили караоке: его реакция
25 декабря 2017 19:56

Соседи минского священника поставили караоке: его реакция

До 7 градусов тепла и сильный ветер ожидают в Беларуси 26 декабря
25 декабря 2017 17:03

До 7 градусов тепла и сильный ветер ожидают в Беларуси 26 декабря