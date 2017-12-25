Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?

Новости Беларуси. О рождественской традиции рассказали во время ток-шоу «Что происходит».
Вероника Сердюк, исполнительный директор Центра поддержки семьи и материнства «Матуля», мама пятерых детей:
Хочу рассказать ещё про одну традицию, которую мы уже возобновили.
Уже 5 лет в центре «Матуля» мы её проводим.
Кого на второй день Рождества православного поздравляли с помощью полотенца и мыла?
Егор Хрусталёв, ведущий:
Наверное, самого грязного человека в деревне.
Вероника Сердюк:
Повитуху. Дело в том, что я являюсь председателем центра «Матуля», мы занимаемся кризисными беременными, и в нашем центре мы поздравляем уже 5-ый год всех акушерок. Мы ходим в отделения, в роддомы.
И я знаю, что эта традиция ширится.
Всем очень приятно поздравить тех людей, которые стоят у источника жизни. Вот таким образом мы напоминаем им, что их руки должны быть чистыми и служить рождению.