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Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?

25 декабря 2017 19:21
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Новости Беларуси. О рождественской традиции рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вероника Сердюк, исполнительный директор Центра поддержки семьи и материнства «Матуля», мама пятерых детей:
Хочу рассказать ещё про одну традицию, которую мы уже возобновили.

Уже 5 лет в центре «Матуля» мы её проводим.

Кого на второй день Рождества православного поздравляли с помощью полотенца и мыла?

Егор Хрусталёв, ведущий:
Наверное, самого грязного человека в деревне.

Вероника Сердюк:
Повитуху. Дело в том, что я являюсь председателем центра «Матуля», мы занимаемся кризисными беременными, и в нашем центре мы поздравляем уже 5-ый год всех акушерок. Мы ходим в отделения, в роддомы.

И я знаю, что эта традиция ширится.

Всем очень приятно поздравить тех людей, которые стоят у источника жизни. Вот таким образом мы напоминаем им, что их руки должны быть чистыми и служить рождению.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Культура # Традиции Беларуси # Вероника Сердюк

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