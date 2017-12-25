«Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси

И мы этим наивным действом проникаемся до глубины души.

Елена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь: Мне очень дорога батлейка. Как специалисту, и как белоруске. Беларусь – очень особенная страна. И белорусы – в первую очередь, белорусы, а во вторую очередь – католики или православные, или иудеи. И батлейка, как раз-таки, в себе это всё собрала. Батлейки – это сцены Рождества, которые разыгрывались для людей, для христиан. Не все умели читать Библию, не все понимали величие этого праздника, а здесь, на маленькой сценке вам показывают вот это необыкновенное чудо, когда Господь, такой необъятный и большой, вдруг вместился в маленького человека.

У батлейки, традиционно, были высокие и низкие сцены. Высокие – они освещали, как раз-таки, праздник сам, само Рождество. А низкие – это социальные. И вот там есть весь социальный срез белорусов. Есть персонажи Дед с Бабой, Антон с Антонихой, Коза, Чёрт, Смерть, иудеи, цыгане. Когда нас включили в состав Российской империи, появился новый – Солдат. Егор Хрусталёв, ведущий: А батюшка там есть? Или ксёндз?

Елена Бухал:

Конечно. Весь набор. И в каждом регионе у батлейки есть свои черты. Проблема традиций в том, что мы не всегда понимаем, как она трансформировалась. Мы её повторяем, но вот не захотел священник идти за козой, а мы тут можем заложить какой-то необыкновенный смысл и исказить традицию.

И волна неоязычества меня, как историка, очень сильно беспокоит.

В том, что мы выдаём что-то, что мы родили заново, за совершенно что-то историчное и как-то глупо это привязываем.

Егор Хрусталёв:

Вероника, а Вы, как раз, тоже ладите батлейку и восстанавливаете мини-спектакли?

Вероника Сердюк, исполнительный директор Центра поддержки семьи и материнства «Матуля», мама пятерых детей:

Да, сейчас батлейка не только в музее осталась, она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви. Сейчас проходит ежегодно фестиваль батлеек, и батлейки приезжают в Беларусь со всех стран, где они ещё сохранились – это очень здорово.