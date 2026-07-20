В ЕС шесть стран блокируют новый пакет антироссийских санкций

Шесть стран-членов Европейского союза требуют исключений или полностью блокируют 21-й пакет санкций против РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Издание сообщает, что с подобными требованиями выступил ряд стран, в числе которых Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия. Подобные устремления, как указано, угрожают многолетней стратегии поддержки Киева.

Так, французская и итальянская стороны призывают к смягчению запрета на выдачу виз военнослужащим России, в Лиссабоне и Берлине видят необходимость в изменениях запрета на покупку рыбы. Вена настаивает на разморозке активов Москвы на 2 млрд евро, а Афины – на отсутствии ограничений на перевозку СПГ на территорию третьих стран.

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