«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера

Новости Беларуси. 95 лет со дня выхода в печать первого номера отмечает журнал «Полымя». Это старейшее литературно-художественное издание в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У истоков его создания стояли Якуб Колас и Янка Купала.

За все время существования вышло более 1000 номеров журнала.