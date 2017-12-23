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«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера

23 декабря 2017 14:18
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Новости Беларуси. 95 лет со дня выхода в печать первого номера отмечает журнал «Полымя». Это старейшее литературно-художественное издание в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У истоков его создания стояли Якуб Колас и Янка Купала.

За все время существования вышло более 1000 номеров журнала.

«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера-1

Елена Мальчевская, главный редактор журнала «Полымя»:
Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». Да прыкладу, з раманам Івана Мележа «Людзі на балоце» чытачы ўпершыню пазнаёміліся менавита на старонках «Полымя».

«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера-4

Татьяна Хмель, начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь:
Сёння ён таксама застаецца ў інфармармацыйнай прасторы вельмі важным часопісам і ўносіць важкі свой уклад у развіццё культурнага жыцця нашай краіны. Менавіта гэты журнал і яго творы з’яўляюцца носьбітамі нашай прыгожай беларускай мовы. І я лічу, што вялікі ўплыў яны надаюсь сучаснаму пакаленню, сучаснай нашай моладзі, яшчэ раз падкрэслівая, наколькі багата гісторыя нашага роднага краю.

«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера-7

Журнал помог открыть немало талантливых писателей. Сегодня издание продолжает лучшие традиции. На его страницах публикуются и произведения, ставшие классикой белорусской литературы. Жанровая палитра «литературных премьер» тоже достаточно обширна: проза, поэзия, публицистика, рецензии и переводы.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт # Елена Мальчевская # Татьяна Хмель

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