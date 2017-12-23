«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера
Новости Беларуси. 95 лет со дня выхода в печать первого номера отмечает журнал «Полымя». Это старейшее литературно-художественное издание в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У истоков его создания стояли Якуб Колас и Янка Купала.
За все время существования вышло более 1000 номеров журнала.
Елена Мальчевская, главный редактор журнала «Полымя»:
Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». Да прыкладу, з раманам Івана Мележа «Людзі на балоце» чытачы ўпершыню пазнаёміліся менавита на старонках «Полымя».
Татьяна Хмель, начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь:
Сёння ён таксама застаецца ў інфармармацыйнай прасторы вельмі важным часопісам і ўносіць важкі свой уклад у развіццё культурнага жыцця нашай краіны. Менавіта гэты журнал і яго творы з’яўляюцца носьбітамі нашай прыгожай беларускай мовы. І я лічу, што вялікі ўплыў яны надаюсь сучаснаму пакаленню, сучаснай нашай моладзі, яшчэ раз падкрэслівая, наколькі багата гісторыя нашага роднага краю.
Журнал помог открыть немало талантливых писателей. Сегодня издание продолжает лучшие традиции. На его страницах публикуются и произведения, ставшие классикой белорусской литературы. Жанровая палитра «литературных премьер» тоже достаточно обширна: проза, поэзия, публицистика, рецензии и переводы.