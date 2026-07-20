Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван закрепить долгосрочный формат сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было подчеркнуто на встрече, предшествующей церемонии подписания, меморандум станет ключевым шагом в расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим требованиям нашего времени.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Контакты поддерживались на различных международных площадках и ранее. В прошлом году, побывав в Египте, мы встретились с руководством, установили уже личные контакты, результатом которых явилось сегодняшнее подписание меморандума. Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше сотрудничество. Создает основу для сотрудничества по различным направлениям.

Мухаммед Ахмед Аль‑Ямахи, председатель Арабского парламента:

Сегодня мы подписали не просто меморандум о взаимопонимании. Мы строим межпарламентский мост, который будет в будущем связывать Беларусь с арабским миром. Наши отношения выходят на новый уровень. Уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение межпарламентскому сотрудничеству, поскольку считаем, что оно является продолжением официальной дипломатии.

Подтвержден и курс на расширение экономических и торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Эксперты уже приступили к разработке конкретных бизнес-проектов, которые откроют новые возможности.