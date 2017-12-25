Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья

Новости Беларуси. О пользе традиционных блюд белорусской кухни говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни, историк кулинарии:

Завершение застолья – это овсяный кисель. Овсяный кисель – единственный продукт славянской кухни, признанный официальной медициной, как средство лечения и профилактики многих заболеваний.

Способствует улучшению иммунитета, укреплению здоровья и похудению.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Я совершенно точно представляю, как заканчивается большинство новогодних застолий. И после этого подавать кисель?

Елена Микульчик:

Для того, чтобы все последствия этого новогоднего застолья нейтрализовать.

Наши предки мудрые были.

И всё застолье было выстроено так, чтобы не навредить организму.

Егор Хрусталёв:

Начинать с кутьи, заканчивать киселём?

Елена Микульчик:

Абсолютно верно.