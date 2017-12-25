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Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья

25 декабря 2017 18:11
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Новости Беларуси. О пользе традиционных блюд белорусской кухни говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни, историк кулинарии:
Завершение застолья – это овсяный кисель. Овсяный кисель – единственный продукт славянской кухни, признанный официальной медициной, как средство лечения и профилактики многих заболеваний.

Способствует улучшению иммунитета, укреплению здоровья и похудению.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Я совершенно точно представляю, как заканчивается большинство новогодних застолий. И после этого подавать кисель?

Елена Микульчик:
Для того, чтобы все последствия этого новогоднего застолья нейтрализовать.

Наши предки мудрые были.

И всё застолье было выстроено так, чтобы не навредить организму.

Егор Хрусталёв:
Начинать с кутьи, заканчивать киселём?

Елена Микульчик:
Абсолютно верно.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Здоровье # Новый год # Елена Микульчик

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