Соседи минского священника поставили караоке: его реакция

Новости Беларуси. Любопытную историю рассказал священник во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Отец Павел, для человека, который соблюдает пост и является православным, 31-ое число должно проходить достаточно спокойно, без всякого веселья. Тяжеловато Вам с 31-го на 1-ое? Соседи-то гуляют.

Павел Сердюк, протоиерей, настоятель прихода Храма святителя Николая Японского:

Да нет. Знаете, у нас соседи таковы, что они гуляют каждую пятницу, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. Мы живём на первом этаже, и над нами, на втором этаже живёт прекрасная семья, они купили караоке. И бывает такой момент, что мне нужно рано утром готовиться к богослужению, рано утром служба, но, Вы знаете, я просто насыщаюсь той радостью, которая доносится со второго этажа.

Они очень красиво и чисто веселятся вместе со своими детьми.

Я просто вспоминаю детство, эти бесценные минуты, когда родители, на челе которых не лежит печать заботы, какой-то тяготы, они открыто смеются, и дети всё это наблюдают.