Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Культура
  • «Толькі на землях былой Рэчы Паспалітай засталася гэта традыцыя – ламанне аплаткам» и «Зламаць і пачаць новае жыццё. Адсюль вось гэта ламанне хлеба»

«Толькі на землях былой Рэчы Паспалітай засталася гэта традыцыя – ламанне аплаткам» и «Зламаць і пачаць новае жыццё. Адсюль вось гэта ламанне хлеба»

25 декабря 2017 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об уникальной белорусской традиции рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Лашук, ксёндз:
У Беларусі ёсць некаторыя традыцыі, чыста нашыя беларускія традыцыі – напрыклад, ламанне аплаткам. Аплатак – гэта белы хлеб. Можа, бачылі некаторыя, асабліва каталікі ведаюць. Тут сімволіка хлеба ідзе.

А хлеб заўсёды для нас быў вельмі важны.

Нават Хрыстос на апошняй вячэры ўзяў хлеб, ламаў і раздаваў, казаў вучням – бярыце, ешце. Хлеб мае сімволіку вельмі вялікую. І ў нас, вось толькі на гэтых землях, землях былой Рэчы Паспалітай засталася гэта традыцыя – ламанне аплаткам, ламанне хлебам. Гэта значыць – жаданне дабра, дабрабыту другому чалавеку, каб не бракавала ніколі хлеба.

Иван Крук, этнокультуролог:
Што такое ламанне хлеба ў традыцыі. Ва ўсіх славянскіх народаў, у тым ліку, беларусаў, ламанне хлеба – гэта больш позняя традыцыя. Больш ранняя – над маладымі ламалі бохан хлеба. А фактычна што за гэтым стаяла, давайце паглядзім. Сёння – практычна апошні дзень старога года.

А новы год – гэта люстэрка с двумя бакамі.

Застаюцца старыя праблемы ў тым годзе – мы хочам беды, нездароўе пакінуць там. А потым перавярнуць гэта ўсё, зламаць і па-новай пачаць новае жыццё. І адсюль вось гэта ламанне хлеба. Што ў традыці хрысціянскай, што ў традыці народнай.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы дома ламаеце хлеб?

Иван Крук:
Толькі ў адной сітуацыі. У сённяшняй традыцыі ламаць хлеб можна толькі на памінках. Адзіны варыянт. Усё астатняе...

Паспрабуйце дома, калі будзе бабуля, паламаць хлеб.

Вам так дадуць па руках, што больш не захочацца. 

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

# Культура # Иван Крук # Новый год # Игорь Лашук

Другие новости рубрики

Все новости
Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»
24 декабря 2017 20:44

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле: истории более 100 раритетов раскрыты в музее за год
24 декабря 2017 13:01

Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле: истории более 100 раритетов раскрыты в музее за год

«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера
23 декабря 2017 14:18

«Я не ведаю імя ў беларускай літаратуры, якое б не было звязана з гісторыяй часопіса «Полымя». 95 лет со дня выхода в печать первого номера