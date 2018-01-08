Золотой глобус-2018: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» признали лучшим фильмом

Сегодня в Лос-Анджелесе прошло вручение первой крупной кинонаграды сезона «Золотой глобус». Церемония этого года отметилась триумфом феминизма, небанальной раздачей и победой независимого кино. Хозяином вечера был комик Сет Майерс. В его приветственной речи, как и ожидалось, много внимания было уделено Харви Вайнштейну, Кевину Спейси и охватившим индустрию секс-скандалам. Среди гостей в зале можно было заметить Эшли Джаад и других актрис, первыми заговоривших о проблеме. Этот «Золотой глобус» войдет в историю тем, что все звездные дамы пришли на церемонию в черных нарядах в знак протеста. Мужчины в этот вечер вообще были в меньшинстве – и среди гостей в зале, и среди презентаторов на сцене.

В этом году леди предпочитают черное. Фото: THR

Главным драматическим фильмом признали картину Мартина МакДона «Три билборда за пределами Эббинга, Миссури». История о женщине, которая в одиночку начинает борьбу против полиции, отказывающейся расследовать смерть ее дочери, принесла МакДона еще и приз за лучший сценарий. Награда досталась и блистательной Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей в «Билбордах» главную роль – благодарственная речь актрисы была лучшей на церемонии. Не остался без статуэтки и Сэм Рокуэлл (лучший актер второго плана), сыгравший в картине эксцентричного шерифа.

Прекрасная Фрэнсис МакДорманд. Фото: THR

Приз за лучшую мужскую роль достался Гари Олдману, сыгравшему Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Актер главный фаворит сезона, но раньше он неоднократно негативно высказывался в адрес «Золотого глобуса», называя его «низкопробной местечковой премией», так что полученная им награда стала небольшим сюрпризом.

Гари Олдман и «Золотой глобус» наконец нашли общий язык. Фото: THR

Лучшей комедией признали картину «Леди Бёрд» о жизни девочки-подроста. Сыгравшая в ней главную роль Сирша Ронан получила приз лучшей комедийной актрисе. Одним из самых ярких моментов вечера стало награждение Джеймса Франко как лучшего комедийного актера. Он получил награду за картину «Горе-творец», где сыграл «легендарного» Томи Вайсо – автора той самой «Комнаты». Франко пригласил подняться на сцену самого Вайсо, и настоящий горе-творец сорвал самые долгие аплодисменты в своей жизни.

А вот к микрофону Франко Вайсо, к сожалению (или к счастью?), не подпустил. Фото: gifty

Лучшим режиссером назвали сказочника Гильермо дель Торо – его картина о любви немой уборщицы и человека-амфибии «Форма воды» получила еще и награду за лучшую музыку. Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни, сыгравшая деспотичную мамашу скандально известной фигуристки Тони Хардинг. Лучшим мультфильмом признали «Тайну Коко», а приз за лучшую песню отошел красивейшей композиции «This is me» из «Величайшего шоумена» (в прошлом году ее авторы уже получили «Золотой глобус» за «City of stars» из «Ла-Ла Ленда»).

Сияющая Эллисон Дженни. Фото: THR

Российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева остался без награды. Победитель в номинации «лучший иностранный фильм» и вовсе оказался самым неожиданным за вечер – им стала немецкая картина «На пределе», на которую мало кто ставил. Она обошла не только фильм Звягинцева, но и фаворита сезона «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, и победителя Каннского фестиваля «Квадрат».

Самые долгие овации в этот вечер получил 101-летний Кирк Дуглас. Живая легенда Голливуда и наш земляк вместе с невесткой Кетрин Зетой-Джонс вручал награду за лучший сценарий.

Живая легенда во всей красе. Фото: THR В телевизионных проектах ожидаемо лидирует «Большая маленькая ложь». Мини-сериал повторил прошлогоднюю «Эмми» − принес награды для Николь Кидман, Лоры Дерн и Александра Скарсгарда.

Прекрасные дамы «Большой маленькой лжи». Фото: THR

Также отличились «Рассказ служанки», получивший призы за лучший драматический сериал и лучшую актрису, и «Удивительная миссис Мейзел», заработавшая аналогичные призы в комедийной категории. Комик Азиз Ансари наконец получил признание за свой сериал «Мастер не на все руки», а вот Джуду Лоу не повезло. Актер был главным фаворитом в своей номинации с ролью в «Молодом Папе», но его обошел Юэн МакГрегор с «Фарго».

«Маленький индус» и большой творец Азиз Ансари. Фото: THR