Кинопремьеры 4 января: величайшее шоу на земле

Новогодние праздники продолжаются, так что в кинопрокате традиционное затишье. Главной премьерой этой недели станет грандиозный мюзикл-биография «отца» современной эстрады и шоу-бизнеса. Более скромные новинки – французская комедия и киноверсия популярной передачи для детей. «Величайший шоумен» реж. Майкл Грэйси

Фото: imdb.com

Середина 19 века. Американец Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал создать что-то уникальное и войти в историю. Обыкновенная работа не приносила ему удовольствия, все знакомые были настроены против него, но Финеас шел за мечтой и придумал собственное уникальное шоу. Использовав в представлении элементы цирка и театра, задействовав в нем самых уникальных и талантливых фриков своего времени, Барнум создал невероятную сенсацию, которую принято считать рождением мирового шоу-бизнеса. Хью Джекмана большинство знает как Росомаху, но самому актеру образ супергероя всегда был далек, и даже обретя всемирную известность, он никогда не забывал о мюзиклах, с которых началась его карьера. «Величайший шоумен» уже третий фильм-мюзикл с Джекманом в главной роли (до этого были давно забытая «Оклахома!» и грандиозные «Отверженные»), который исполнил давнюю мечту актера – Хью много лет говорил во всех интервью, что всегда хотел сыграть Барнума. Биографию великого мистификатора и антрепренера превратили в зрелищную феерию типа «Мулен Руж», сопроводили ее волшебной музыкой, которую сочинили те же композиторы, что работали над «Ла-Ла Лендом», и наполнили действо талантливыми артистами (кроме известных Мишель Уильямс, Зака Эфрона, Зендаи и Ребеки Фергюсон и фильме задействованы сотни бродвейских звезд). Получилось ярко, красиво и сказочно – идеальное кино для новогодних праздников! «Санта и компания» реж. Ален Шаба

Фото: imdb.com

В самый канун Рождества 92 000 эльфов сражает неведомый недуг. А ведь все они были ответственны за изготовление подарков для малышей! Санта Клаусу ничего не остается, кроме как запрячь летающих оленей и отправится на Землю в поисках лекарства для своих волшебных помощников. Санта хочет любыми способами спасти праздник, но никто из людей не признает в нем самого главного в мире волшебника. Ален Шаба один из самых узнаваемых французских актеров, запомнившийся многим по уморительной роли Цезаря в фильмах про Астерикса и Обеликса. Шаба снял несколько отличных картин, а сейчас сделал беспроигрышный ход и выпустил рождественскую комедию. Ждать от «Санты и компании» чудес не стоит – фильм в сотый раз показывает знакомые сюжетные перипетии, только участвуют в них новые лица. Благо, картина получилась не скучная, а вполне себе милая и праздничная, а сам Шаба в главной роли все еще способен рассмешить детей и даже некоторых взрослых. Кроме него в картине снялись французская звезда Одри Тоту, красавец Пио Мармай и иранка Голшифте Фарахани из «Патерсона» и последних «Пиратов Карибского моря». «Ералаш в кино» реж. Илья Белостоцкий, Лана Чернобурова, Владимир Панжев и другие

Фото: кадр из трейлера