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Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»

05 января 2018 08:46
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Телеканал НВО наконец официально анонсировал выход заключительного сезона «Игры престолов».

«Сериал «Игра престолов» вернется в январе 2019 года с последним – восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов»,

− говорится в заявлении пресс-службы канала.

Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»-1

Фото: imdb.com

Над сезоном идет кропотливая работа, но, как отмечают американские СМИ, ждать изменений и потрясений от завершения сериала глупо. «Седьмой сезон с его феерическими сценами сражений и ледяным драконом вознес ожидания от сериала до небес, но все это может не оправдаться».

Ранее НВО сообщал, что у создателей сериала есть несколько вариантов развития истории, и может быть снято сразу несколько концовок. Также отмечалось, что серии последнего сезона могут быть самыми продолжительными за весь сериал.

Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»-4

Фото: imdb.com

Седьмой сезон «Игры престолов» вышел на экраны летом прошлого года и установил сразу несколько рекордов. Выход сезона омрачили многочисленные хакерские атаки, которым подвергся телеканал.

За сколько дней можно пересмотреть все серии «Игры престолов»? – узнайте здесь.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино

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