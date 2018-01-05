Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»

«Сериал «Игра престолов» вернется в январе 2019 года с последним – восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов»,

Над сезоном идет кропотливая работа, но, как отмечают американские СМИ, ждать изменений и потрясений от завершения сериала глупо. «Седьмой сезон с его феерическими сценами сражений и ледяным драконом вознес ожидания от сериала до небес, но все это может не оправдаться».

Ранее НВО сообщал, что у создателей сериала есть несколько вариантов развития истории, и может быть снято сразу несколько концовок. Также отмечалось, что серии последнего сезона могут быть самыми продолжительными за весь сериал.