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20 человек погибли в крупном ДТП в Индии

03 ноября 2025 13:47
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20 человек, в том числе младенец, погибли в крупном ДТП в Индии. Там грузовик на полной скорости врезался в переполненный автобус. Сообщается о 18 пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 человек погибли в крупном ДТП в Индии-2

В момент ЧП в салоне находилось около 70 пассажиров. Удар был такой силы, что щебень из кузова засыпал автобус. Из-за этого многие не смогли выбраться. Спасателям пришлось задействовать экскаватор. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель грузовика, который превысил скорость и не справился с управлением. 

# Аварии в Индии # ДТП

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