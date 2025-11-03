20 человек погибли в крупном ДТП в Индии

20 человек, в том числе младенец, погибли в крупном ДТП в Индии. Там грузовик на полной скорости врезался в переполненный автобус. Сообщается о 18 пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП в салоне находилось около 70 пассажиров. Удар был такой силы, что щебень из кузова засыпал автобус. Из-за этого многие не смогли выбраться. Спасателям пришлось задействовать экскаватор. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель грузовика, который превысил скорость и не справился с управлением.