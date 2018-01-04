Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года

«Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем», − говорится в официальном заявлении генерального директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Сама Кейт очень обрадовалась предоставленной возможности и обещает подойти к возложенной на нее работе со всей ответственностью.

Кейт Бланшетт:

Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль.