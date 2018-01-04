Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года
Австралийской актрисе Кейт Бланшетт доверили право стать председателем жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
«Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем», − говорится в официальном заявлении генерального директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Каннский фестиваль 2008 года. Фото: THR
Сама Кейт очень обрадовалась предоставленной возможности и обещает подойти к возложенной на нее работе со всей ответственностью.
Кейт Бланшетт:
Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль.
Каннский фестиваль 2015 года. Фото: THR
71-й Каннский кинофестиваль пройдет в начале мая 2018 года.
Председателем жюри Берлинского фестиваля, который начнется уже в феврале, выбран Том Тыквер.