Прямой эфир

Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года

04 января 2018 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Австралийской актрисе Кейт Бланшетт доверили право стать председателем жюри 71-го Каннского кинофестиваля.

«Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем», − говорится в официальном заявлении генерального директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года-1

Каннский фестиваль 2008 года. Фото: THR

Сама Кейт очень обрадовалась предоставленной возможности и обещает подойти к возложенной на нее работе со всей ответственностью.

Кейт Бланшетт:
Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль.

Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года-4

Каннский фестиваль 2015 года. Фото: THR

71-й Каннский кинофестиваль пройдет в начале мая 2018 года.

Председателем жюри Берлинского фестиваля, который начнется уже в феврале, выбран Том Тыквер.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Кейт Бланшетт

Другие новости рубрики

Все новости
Кинопремьеры 4 января: величайшее шоу на земле
04 января 2018 07:46

Кинопремьеры 4 января: величайшее шоу на земле

Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»
03 января 2018 11:23

Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»

Критики назвали самые недооцененные фильмы 2017 года
29 декабря 2017 08:43

Критики назвали самые недооцененные фильмы 2017 года