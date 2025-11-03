Politico: МВФ может прекратить помощь Киеву

Отказ Бельгии поддержать идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины может поставить под угрозу помощь МВФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Фонд рассматривает возможность выделения 8 миллиардов долларов в течение трех лет, но решение зависит от согласия ЕС по так называемому «репарационному кредиту».

Сторонники инициативы считают, что такой шаг подтвердит финансовую стабильность Украины, которая необходима для получения поддержки. Однако Бельгия выступила против этого, и теперь есть риск, что ЕС не успеет согласовать позицию до декабрьского заседания МВФ.

Хотя объем помощи невелик, ее предоставление должно продемонстрировать эффективность украинского управления и укрепить доверие к Украине, отмечает издание.

Фото: pixabay