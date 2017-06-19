«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет

Выступая на мероприятии Glamour Women в этом году, Николь Кидман сказала: «Через две недели мне исполняется 50, и я никогда даже представить не могла, что это будет лучшее время в моей жизни! В 40 лет я думала, что к этому времени уже уйду из профессии, но оказывается, что в 50 все только начинается». Жизнь актрисы, которая с юных лет живет в центре внимания, хорошо задокументирована. От неудавшегося брака до триумфа на «Оскаре», от ролей в клипах до мировой славы и места среди самых известных выходцев из Австралии.

Фото: nkidman.com

Родилась будущая актриса в 1967 году на Гавайских островах. Вскоре семья переехала в Австралию. С четырех лет Николь занималась балетом, что привело ее в Австралийский молодежный театр, где девочка впервые попробовала себя в актерстве. Первым появлением Кидман на экране стало участие в клипе певца Пэта Уилсона «Bop girl» (ей было 15 лет). Вскоре она получила небольшую роль в фильме «Рождество в буше». «Когда ты откажешься от желания контролировать своё будущее, ты сможешь стать счастливее».

Фото: nkidman.com

В Австралии Николь узнали и полюбили после роли в подростковом фильме «Бандиты на велосипедах». В 80-х Кидман сыграла во многих австралийских постановках, самые известные из которых «Кодекс», «Оседлавший ветер», «Изумрудный город», мини-сериал «Вьетнам до востребования». Настоящая слава пришла к Кидман после главной роли в мини-сериале 1989 года «Бангкок Хилтон». Игра актрисы впечатлила зрителей и критиков, а права на показ сериала были куплены многими странами мира. Голливудским дебютом Николь стал триллер «Мертвый омут». Фильм принес девушке первые награды и предложения от известных режиссеров. «Я помню, как в первый раз приехав из Австралии в Америку, я представляла своё имя на бродвейских афишах. Кто бы мог подумать, что ты приехала сюда издалека, чтобы твоё имя сверкало в огнях Бродвея. Говорят, что это невозможно, но люди ошибаются».

Николь Кидман и Том Круз. Фото: nkidman.com

Во время съемок своего первого крупного фильма «Дни грома» Николь познакомилась с Томом Крузом. Между актерами возник бурный роман, который закончился свадьбой 24 декабря 1990 года. В 90-е широкая публика воспринимала Николь исключительно как жену Круза, хотя уже в 1992 году актриса получила свою первую номинацию на «Золотой глобус», сыграла главную роль у Рона Ховарда, засветилась в нескольких громких проектах с именитыми партнерами. В 1999 году вышел последний фильм легендарного режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», в котором Николь снялась вместе с мужем. Считается, что откровенные съемки у мэтра послужили причиной расставания пары. «Не важно, что происходит в твоей жизни, не важно, что ты уже пережил, ты всегда можешь влюбиться».

Фото: nkidman.com

Начало нового тысячелетия стало для Николь Кидман прорывным. Один за другим выходили фильмы, которые и по сей день считаются лучшими в карьере актрисы. Мировую славу актрисе принес «Мулен Руж», закрепили ее вышедшие в том же году «Другие», а через год Николь получила «Оскар» за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Далее последовали знаковые роли у Ларса фон Триера в «Догвиле» и Энтони Мингеллы в «Холодной горе». В это же время у Николь начался роман с кантри-певцом Китом Урбаном. Поженились артисты в июне 2006 года. У пары две дочери – Сандей-Роуз и Фейт Маргарет. «У каждого бывают времена, когда ты говоришь: «Я хочу просто свернуться клубочком и никогда не вылезать из кровати». А потом к тебе в комнату приходит человек шести лет, и спрашивает: «А где мой завтрак?»

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: nkidman.com

Во второй половине 2000-х Николь снималась у известных режиссеров и в громких постановках, но успеха эти фильмы не сыскали. Масштабный эпик «Австралия», где партнером актрисы выступил Хью Джекман, провалился в прокате, комедии «Степфордские жены» и «Колдунья» не понравились публике, экранизация серии книг Филиппа Пулмана «Темные начала» не продвинулась дальше первого фильма, а ремейк классического хоррора «Вторжение» был растоптан критиками. В начале нового десятилетия начались разговоры, что карьера Кидман подошла к концу, но актриса продолжала упорно работать и сейчас переживает новый подъем. За последний год Николь снялась в нескольких громких проектах, заработала номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Лев» и стала первой в истории женщиной, которая получила юбилейную награду Каннского кинофестиваля. «Я уверена, что ты должен отдавать ровно столько же, сколько получаешь. Нельзя жить, зациклившись только на себе».

Николь Кидман, Фейт, Сандей-Роуз и Кит Урбан. Фото: nkidman.com

С триумфом прошел мини-сериал «Большая маленькая ложь», где у Николь одна из главных ролей. Ждут своего выхода в широкий прокат «Роковое искушение» Софии Кополы, «Убийство священного оленя» от режиссера скандального «Лобстера» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках» по рассказу Нила Геймана. Кидман прибрала к себе киновселенная DC, где актриса в будущем исполнит роль матери Аквамена Атланты. Николь не собирается сбавлять обороты. Сегодня ей 50, а она все также прекрасна и впечатляюща. Наверняка эта потрясающая актриса еще не раз удивит нас своими фильмами, и в будущем ее ждут только интересные проекты и роли, достойные ее таланта. Здесь вы можете посмотреть на то, как менялся стиль Николь Кидман на протяжении 30 лет. Кэт Стэнтон – «Бангкок Хилтон» (1989)

Фото: imdb.com

Мини-сериал, который принес Николь Кидман первую славу. Качественно написанная и поставленная история об австралийской туристке, которую в Таиланде приговаривают к смертной казни по ложному обвинению в хранении наркотиков, понравилась зрителям всего мира (в СССР сериал тоже пользовался популярностью). Проект отворил двери в большое кино не только Николь, но и еще двоим актерам – Хьюго Уивингу (агент Смит из «Матрицы» и Элронд из «Властелина колец») и Ноа Тейлору («Чарли и шоколадная фабрика», «Игра престолов»). Сьюзан Стон – «Умереть во имя» (1995)

Фото: imdb.com

Первый «Золотой глобус» Николь принесла главная роль в фильме Гаса Ван Сента. Кидман играет обворожительную и амбициозную Сьюзан, которая мечтает о карьере телеведущей, но ее муж категорически против этого. Тогда Сьюзан подговаривает на убийство супруга нескольких школьников, а сама хочет сделать про это телесюжет. За роль в этом вызывающем фильме Кидман пророчили «Оскар», но она не получила даже номинацию. Зато именно после роли Сьюзан о Николь заговорили как о серьезной актрисе, которой по плечу любой образ. Интересно, что школьников, которые соглашаются на убийство мужа героини, сыграли главные актеры этого года – обладатель «Оскара» Кейси Аффлек и лауреат Каннского кинофестиваля Хоакин Феникс. Сатин – «Мулен Руж» (2001)

Фото: imdb.com

«Визитная карточка» Николь, несомненно, роль Сатин в красочном мюзикле База Лурмана. Трагическая история любви куртизанки и нищего поэта разыгрывается в ритме канкана на фоне красочных декораций. Оригинальные перепевки хитов «Битлз», «Квин», Элтона Джона и Мадонны навсегда войдут в историю как пример образцового музыкального сопровождения для мюзикла XXI века. Все песни в фильме Николь Кидман и Юэн МакГрегор исполнили сами. «Мулен Руж» принес Кидман номинацию на «Оскар», которая обязательно вылилась бы в статуэтку, если бы не срочная необходимость Академии наградить в тот год первую в истории темнокожую актрису. «Я уверена, что любой жизненный опыт гораздо важнее любой сыгранной тобою роли». Грейс Стюарт – «Другие» (2001)

Фото: imdb.com

Впечатляющий готический фильм ужасов Алехандро Аменабара о женщине, которая перевозит своих детей в заброшенный особняк в английской глубинке, чтобы дождаться окончания Второй мировой войны. Дети героини страдают редким заболеваниям – они не выносят дневного света, а в доме есть странное правило: ни одна дверь не может быть открыта до тех пор, пока на закрыта предыдущая… Удивительный атмосферный фильм, который поставил точку в жанре классических ужастиков и установил новые правила для подобных историй. Николь Кидман в главной роли потрясающа – многие и по сей день называют роль Грейс лучшей в карьере актрисы. Грейс Маллиган – «Догвилль» (2004)

Фото: imdb.com