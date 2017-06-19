Прямой эфир

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет

19 июня 2017 21:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выступая на мероприятии Glamour Women в этом году, Николь Кидман сказала: «Через две недели мне исполняется 50, и я никогда даже представить не могла, что это будет лучшее время в моей жизни! В 40 лет я думала, что к этому времени уже уйду из профессии, но оказывается, что в 50 все только начинается». Жизнь актрисы, которая с юных лет живет в центре внимания, хорошо задокументирована. От неудавшегося брака до триумфа на «Оскаре», от ролей в клипах до мировой славы и места среди самых известных выходцев из Австралии.

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-1

Фото: nkidman.com

Родилась будущая актриса в 1967 году на Гавайских островах. Вскоре семья переехала в Австралию. С четырех лет Николь занималась балетом, что привело ее в Австралийский молодежный театр, где девочка впервые попробовала себя в актерстве. Первым появлением Кидман на экране стало участие в клипе певца Пэта Уилсона «Bop girl» (ей было 15 лет). Вскоре она получила небольшую роль в фильме «Рождество в буше».

«Когда ты откажешься от желания контролировать своё будущее, ты сможешь стать счастливее».

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-4

Фото: nkidman.com

В Австралии Николь узнали и полюбили после роли в подростковом фильме «Бандиты на велосипедах». В 80-х Кидман сыграла во многих австралийских постановках, самые известные из которых «Кодекс», «Оседлавший ветер», «Изумрудный город», мини-сериал «Вьетнам до востребования». Настоящая слава пришла к Кидман после главной роли в мини-сериале 1989 года «Бангкок Хилтон». Игра актрисы впечатлила зрителей и критиков, а права на показ сериала были куплены многими странами мира. Голливудским дебютом Николь стал триллер «Мертвый омут». Фильм принес девушке первые награды и предложения от известных режиссеров.

«Я помню, как в первый раз приехав из Австралии в Америку, я представляла своё имя на бродвейских афишах. Кто бы мог подумать, что ты приехала сюда издалека, чтобы твоё имя сверкало в огнях Бродвея. Говорят, что это невозможно, но люди ошибаются».

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-7

Николь Кидман и Том Круз. Фото: nkidman.com

Во время съемок своего первого крупного фильма «Дни грома» Николь познакомилась с Томом Крузом. Между актерами возник бурный роман, который закончился свадьбой 24 декабря 1990 года. В 90-е широкая публика воспринимала Николь исключительно как жену Круза, хотя уже в 1992 году актриса получила свою первую номинацию на «Золотой глобус», сыграла главную роль у Рона Ховарда, засветилась в нескольких громких проектах с именитыми партнерами. В 1999 году вышел последний фильм легендарного режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», в котором Николь снялась вместе с мужем. Считается, что откровенные съемки у мэтра послужили причиной расставания пары.

«Не важно, что происходит в твоей жизни, не важно, что ты уже пережил, ты всегда можешь влюбиться».

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-10

Фото: nkidman.com

Начало нового тысячелетия стало для Николь Кидман прорывным. Один за другим выходили фильмы, которые и по сей день считаются лучшими в карьере актрисы. Мировую славу актрисе принес «Мулен Руж», закрепили ее вышедшие в том же году «Другие», а через год Николь получила «Оскар» за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Далее последовали знаковые роли у Ларса фон Триера в «Догвиле» и Энтони Мингеллы в «Холодной горе».

В это же время у Николь начался роман с кантри-певцом Китом Урбаном. Поженились артисты в июне 2006 года. У пары две дочери – Сандей-Роуз и Фейт Маргарет.

«У каждого бывают времена, когда ты говоришь: «Я хочу просто свернуться клубочком и никогда не вылезать из кровати». А потом к тебе в комнату приходит человек шести лет, и спрашивает: «А где мой завтрак?»

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-13

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: nkidman.com

Во второй половине 2000-х Николь снималась у известных режиссеров и в громких постановках, но успеха эти фильмы не сыскали. Масштабный эпик «Австралия», где партнером актрисы выступил Хью Джекман, провалился в прокате, комедии «Степфордские жены» и «Колдунья» не понравились публике, экранизация серии книг Филиппа Пулмана «Темные начала» не продвинулась дальше первого фильма, а ремейк классического хоррора «Вторжение» был растоптан критиками. 

В начале нового десятилетия начались разговоры, что карьера Кидман подошла к концу, но актриса продолжала упорно работать и сейчас переживает новый подъем. За последний год Николь снялась в нескольких громких проектах, заработала номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Лев» и стала первой в истории женщиной, которая получила юбилейную награду Каннского кинофестиваля.

«Я уверена, что ты должен отдавать ровно столько же, сколько получаешь. Нельзя жить, зациклившись только на себе».

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-16

Николь Кидман, Фейт, Сандей-Роуз и Кит Урбан. Фото: nkidman.com

С триумфом прошел мини-сериал «Большая маленькая ложь», где у Николь одна из главных ролей. Ждут своего выхода в широкий прокат «Роковое искушение» Софии Кополы, «Убийство священного оленя» от режиссера скандального «Лобстера» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках» по рассказу Нила Геймана. Кидман прибрала к себе киновселенная DC, где актриса в будущем исполнит роль матери Аквамена Атланты.

Николь не собирается сбавлять обороты. Сегодня ей 50, а она все также прекрасна и впечатляюща. Наверняка эта потрясающая актриса еще не раз удивит нас своими фильмами, и в будущем ее ждут только интересные проекты и роли, достойные ее таланта.

Здесь вы можете посмотреть на то, как менялся стиль Николь Кидман на протяжении 30 лет.

Кэт Стэнтон – «Бангкок Хилтон» (1989)

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-19

Фото: imdb.com

Мини-сериал, который принес Николь Кидман первую славу. Качественно написанная и поставленная история об австралийской туристке, которую в Таиланде приговаривают к смертной казни по ложному обвинению в хранении наркотиков, понравилась зрителям всего мира (в СССР сериал тоже пользовался популярностью). Проект отворил двери в большое кино не только Николь, но и еще двоим актерам – Хьюго Уивингу (агент Смит из «Матрицы» и Элронд из «Властелина колец») и Ноа Тейлору («Чарли и шоколадная фабрика», «Игра престолов»).

Сьюзан Стон – «Умереть во имя» (1995)

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-22

Фото: imdb.com

Первый «Золотой глобус» Николь принесла главная роль в фильме Гаса Ван Сента. Кидман играет обворожительную и амбициозную Сьюзан, которая мечтает о карьере телеведущей, но ее муж категорически против этого. Тогда Сьюзан подговаривает на убийство супруга нескольких школьников, а сама хочет сделать про это телесюжет. За роль в этом вызывающем фильме Кидман пророчили «Оскар», но она не получила даже номинацию. Зато именно после роли Сьюзан о Николь заговорили как о серьезной актрисе, которой по плечу любой образ. Интересно, что школьников, которые соглашаются на убийство мужа героини, сыграли главные актеры этого года – обладатель «Оскара» Кейси Аффлек и лауреат Каннского кинофестиваля Хоакин Феникс.

Сатин – «Мулен Руж» (2001)

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-25

Фото: imdb.com

«Визитная карточка» Николь, несомненно, роль Сатин в красочном мюзикле База Лурмана. Трагическая история любви куртизанки и нищего поэта разыгрывается в ритме канкана на фоне красочных декораций. Оригинальные перепевки хитов «Битлз», «Квин», Элтона Джона и Мадонны навсегда войдут в историю как пример образцового музыкального сопровождения для мюзикла XXI века. Все песни в фильме Николь Кидман и Юэн МакГрегор исполнили сами. «Мулен Руж» принес Кидман номинацию на «Оскар», которая обязательно вылилась бы в статуэтку, если бы не срочная необходимость Академии наградить в тот год первую в истории темнокожую актрису.

«Я уверена, что любой жизненный опыт гораздо важнее любой сыгранной тобою роли».

Грейс Стюарт – «Другие» (2001)

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-28

Фото: imdb.com

Впечатляющий готический фильм ужасов Алехандро Аменабара о женщине, которая перевозит своих детей в заброшенный особняк в английской глубинке, чтобы дождаться окончания Второй мировой войны. Дети героини страдают редким заболеваниям – они не выносят дневного света, а в доме есть странное правило: ни одна дверь не может быть открыта до тех пор, пока на закрыта предыдущая… Удивительный атмосферный фильм, который поставил точку в жанре классических ужастиков и установил новые правила для подобных историй. Николь Кидман в главной роли потрясающа – многие и по сей день называют роль Грейс лучшей в карьере актрисы.

Грейс Маллиган – «Догвилль» (2004)

«Это лучшее время моей жизни». Николь Кидман исполняется 50 лет-31

Фото: imdb.com

Еще одна Грейс, но на этот раз совсем другая история. Николь играет героиню, которая становится рабыней жителей небольшого городка, в котором ранее она нашла убежище. Но горожане не знают, что Грейс просто выжидает момента для мести… Фильм скандального датчанина Ларса фон Триера был тепло принят в Европе, но враждебно встречен в Америке. Подобная реакция не отменяет того факта, что «Догвилль» превосходно сделанный, разыгранный в театральных декорациях трехчасовой артхаусный фильм, который смотрится на одном дыхании. Кидман в главной роли невероятно хороша, и сама актриса говорит, что образ Грейс у нее один из самых любимых.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Николь Кидман # Том Круз # Кит Урбан # Звезды кино

Другие новости рубрики

Все новости
Джонни Деппа уберут из «Пиратов Карибского моря»
19 июня 2017 17:03

Джонни Деппа уберут из «Пиратов Карибского моря»

Многодетная мама: фотоистория Бейонсе в социальных сетях
19 июня 2017 12:49

Многодетная мама: фотоистория Бейонсе в социальных сетях

Инопланетянка со стажем: лучшие роли Зои Салданы
18 июня 2017 21:04

Инопланетянка со стажем: лучшие роли Зои Салданы