Будет сбалансированный валютный рынок – Картун о денежно-кредитной политике на 2026 год

Инфляция не больше 7 %, рост инвестиций, экспорта товаров и услуг в физическом объеме. Глава государства утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основополагающая цель документа – обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Так, рост ВВП на 2026-й определен на уровне 102,8 % к уровню этого года. Ставка – на увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг, и стимулирующий рост доходов населения. Тон прогнозному документу задал Президент.

Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3 % больше, чем в текущем году, а внешние продажи товаров и услуг будут увеличиваться за счет расширения сотрудничества со странами дальней дуги и активизации на традиционных рынках сбыта в государствах Содружества. С расширением экспортного потенциала связан рост реальных денежных доходов населения практически на 5 %. Сегодня же утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Сложившаяся конъюнктура валютного рынка позволила покупать валюту, наращивать резервы. В следующем году тоже мы в прогнозах исходим из того, что мы не закладываем никакую покупку или продажу. Мы видим, что будет сбалансированный валютный рынок. И, соответственно, этот фактор никак не повлияет ни на рост, ни на снижение. Тем не менее мы видим, что запасы есть с точки зрения того, чтобы сглаживать все возможные волатильности, которые могут быть на валютном рынке.

Международные резервные активы должны составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов – это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости страны. Рост потребительских цен не должен превысить 7 %. В следующем году собираются увеличить объемы инвестиционного финансирования на закупку оборудования, строительство, реконструкцию предприятий. На развитие потратят как минимум на 13 % больше, чем в этом году.